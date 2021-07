Grab, Baemin, Now thông báo ngừng dịch vụ giao đồ ăn tại TP.HCM

Các ứng dụng vận chuyển thông báo ngừng cung cấp dịch vụ giao đồ ăn tại TP.HCM trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7.

Đêm 8/7, các ứng dụng giao đồ ăn đồng loạt thông báo ngừng cung cấp dịch vụ giao đồ ăn tại địa bàn TP.HCM theo Công văn số 2279/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 08/07.

Cụ thể, ứng dụng Grab gửi đi thông báo đến người dùng ngừng các dịch vụ vận chuyển hành khách GrabBike, GrabBike Economy, GrabBike Premium và giao đồ ăn GrabFood (bao gồm GrabKitchen) trên địa bàn TP.HCM. Thời gian ngừng dịch vụ là 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7 hoặc cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Các dịch vụ giao hàng GrabExpress và đi chợ hộ GrabMart vẫn hoạt động bình thường.

Ứng dụng Grab thông báo ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và giao đồ ăn tại TP.HCM.

“Nhằm chung tay chống dịch Covid-19, theo chỉ thị 16 của UBND TP.HCM, ứng dụng Be tạm ngưng dịch vụ đặt xe hai bánh và 4 bánh tại TP.HCM từ 0h ngày 9/7. Các dịch vụ đặt Be giao hàng và Be đi chợ vẫn hoạt động bình thường”, ứng dụng đặt xe Be thông báo đến người dùng.

Các ứng dụng giao hàng khác như Baemin, NowFood, LoShip... cũng gửi thông báo dừng các dịch vụ vận chuyển hành khách và giao đồ ăn trong 15 ngày.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về triển khai thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM và kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết trong Chỉ thị 10 đã cấm việc ăn uống tại chỗ. Theo chỉ thị mới, chủ thể là người bán hàng dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về.

Đối với hoạt động giao thông vận tải, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM triển khai việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ôtô; kể cả xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ.

Riêng shipper - người giao hàng thông qua ứng dụng công nghệ, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết loại hình được tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các tài xế bắt buộc phải khai báo y tế và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.