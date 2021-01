GOT7 xuất hiện trên thảm đỏ Grammy xứ Hàn

Nếu như ngày 1 chứng kiến sự đổ bộ của các nghệ sĩ nữ thì ở sự kiện ngày 2, TWICE và (G)I-DLE là 2 đại diện nữ duy nhất có mặt. Trong đó, nhóm nhạc nữ nhà JYP nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù không đạt thành tích ấn tượng về nhạc số song TWICE vẫn là cái tên duy trì phong độ ổn định ở mảng tiêu thụ album. Tuy con số album bán ra của TWICE trong năm qua có phần khiêm tốn là 1.292.720 bản song sản phẩm của nhóm lại được đánh giá cao về chất lượng khi lọt top 10 album Kpop xuất sắc của năm do Billboard bình chọn.