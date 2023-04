Góp 1,5 tỷ đồng cho vay lãi nặng, 3 người bị khởi tố

Nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm 3 người, có sự phân công trách nhiệm trong việc điều hành, sử dụng phần mềm quản lý hoạt động cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, đến ngày 22/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định các nghi phạm đã cho vay 1,4 tỷ đồng , tổng số tiền lãi nhận được hơn 489 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 người về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các nghi phạm gồm Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1991); Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1987), HKTT tại thị trấn Cẩm Khê và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1997, ở xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Hai nghi phạm trong vụ án.

Nguyễn Cảnh Vinh, Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Ngọc Anh đều không có việc làm ổn định. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường rất nhiều trường hợp là công nhân, người dân do có nhu cầu làm ăn, cần vay vốn nhanh; một số người là nam thanh niên hư hỏng, cần tiền để ăn tiêu…, do hám lời 3 nghi phạm đã bàn nhau góp vốn, cho người khác vay với lãi suất 3-5 triệu đồng/ngày để thu lời bất chính, lợi nhuận kiếm được chia đều cho 3 người.

Sau khi thống nhất, Vinh, Ngọc Anh và Hưng mỗi người góp 500 triệu đồng, giao tiền cho Hưng quản lý trực tiếp cho vay. Để quản lý việc cho vay thuận lợi Hưng, Vinh và Ngọc Anh thống nhất mua tài khoản quản lý với giá 2 triệu đồng/năm. Sau đó, các nghi phạm tải phần mềm về điện thoại, máy tính để quản lý.

Sau đó, các nghi phạm phân công nhiệm vụ. Theo đó, Vinh và Ngọc Anh có trách nhiệm tìm khách có nhu cầu vay tiền sau đó giới thiệu đến gặp Hưng, Hưng sẽ trực tiếp làm hợp đồng và giao tiền cho khách vay. Sau khi hợp đồng được ký kết, Hưng thông báo lại cho Ngọc Anh và Vinh biết để Vinh nhập vào phần mềm quản lý.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nắm bắt được thông tin về hoạt động của những người nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng cảnh sát hình sự đã tích cực vào cuộc điều tra. Trong quá trình này, ngày 25/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn tố giác của anh H.B.L. (trú tại tỉnh Phú Thọ) tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của 3 nghi phạm trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và đơn tố giác tội phạm của quần chúng, 18h15 ngày 26/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê, Phòng Cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương tiến hành khám khẩn cấp nơi ở của Vinh và Ngọc Anh. Quá trình khám xét đã thu giữ của 2 nghi phạm, nhiều giấy tờ, tài liệu, liên quan đến việc cho vay lãi nặng và mua bán số lô, số đề.

Căn cứ vào tài liệu xác định, các nghi phạm đã cho anh H.B.L. vay 60 triệu đồng, với lãi suất vay là 5.000 đồng/triệu/ngày. Anh H.B.L. đã trả cho các đối tượng hơn 96 triệu đồng gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Ngoài anh H.B.L, các nghi phạm cho anh T.Q.Q. (ở tại tỉnh Phú Thọ) vay 500 triệu đồng, với lãi suất vay 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và anh Q đã trả cho cho các đối tượng 155 triệu đồng tiền lãi; cho N.Q.D. (ở tỉnh Phú Thọ) vay 130 triệu đồng, bao gồm 6 khoản vay, với lãi suất các khoản vay là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, anh D. đã trả cho nghi phạm hơn 43 triệu đồng tiền lãi; cho anh N.Đ.K. (ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vay 400 triệu đồng, bao gồm 2 khoản vay, với lãi suất các khoản vay là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và đã nhận 46 triệu đồng tiền lãi… Tổng số tiền các nghi phạm đã cho những người kể trên vay là 1,4 tỷ đồng , tổng số tiền lãi đã nhận hơn 489 triệu đồng.

Hiện vụ án được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.