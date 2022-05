Trong khi Pixel 6a được bán ra trong tháng 7, những thiết bị phần cứng khác của Google sẽ lên kệ từ cuối năm nay.

Tại hội nghị cho lập trình viên (I/O 2022) diễn ra rạng sáng 12/5 (giờ Việt Nam), Google đã chia sẻ các cải tiến trên Android 13, cập nhật tính năng cho một số dịch vụ phổ biến. Điểm nhấn của sự kiện còn nằm ở loạt thiết bị phần cứng gồm smartphone và tai nghe không dây. Hãng cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt smartwatch đầu tiên, trở lại thị trường tablet sau nhiều năm vắng bóng.

Đây là danh sách thiết bị phần cứng được Google giới thiệu tại I/O 2022.

Kính AR bất ngờ xuất hiện

Bất ngờ lớn nhất của Google tại hội nghị I/O năm nay là hình ảnh đầu tiên về mẫu kính thực tế tăng cường (AR) đang được phát triển. Trong đoạn video của Google, thiết bị đang dịch ngôn ngữ và hiển thị trực tiếp trước mắt người dùng.

Kính AR của Google với khả năng dịch thuật trực tiếp. Ảnh: Google.

“Bạn có thể nhìn thấy những gì tôi đang nói trong thời gian thực, giống như phụ đề”, đại diện Google chia sẻ. Trong đoạn video, có thể thấy kính AR của Google trang bị loa ngoài, thiết kế khá giống các mẫu kính mắt thời trang thông thường.

Ngoài đoạn video ngắn, Google không tiết lộ thêm thông tin nào về mẫu kính này. Tuy nhiên, việc tiết lộ tại I/O 2022 cho thấy sự tin tưởng của Google về khả năng phổ biến của kính AR trong tương lai.

Pixel 6a với giá 449 USD

Pixel 6a là bản nâng cấp cho Pixel 5a với cấu hình mạnh hơn, thiết kế giống Pixel 6 nhưng giá bán không đổi. Máy trang bị màn hình OLED 6,1 inch Full HD+, tần số quét 60 Hz với cảm biến vân tay trong màn hình. Mặt lưng của Pixel 6a chia làm 2 phần với cụm camera chạy ngang tương tự Pixel 6 và Pixel 6 Pro.

Khác với các đời Pixel A-series trước đây, thông số camera của Pixel 6a bị rút gọn so với 2 mẫu cao cấp hơn. Theo The Verge, camera chính của máy vẫn có chống rung quang học, độ phân giải giảm xuống 12,2 MP thay vì 50 MP như Pixel 6. Camera còn lại có độ phân giải 12 MP để chụp ảnh góc siêu rộng. Những tính năng camera như xóa chi tiết thông minh (Magic Eraser), chụp thiếu sáng (Night Sight) hay Real Tone vẫn được hỗ trợ trên Pixel 6a.

Tương tự Pixel 6 và Pixel 6 Pro, Pixel 6a sử dụng Tensor, hệ thống SoC (System on Chip) do Google tự phát triển, tối ưu cho mạng 5G và trang bị chip bảo mật Titan M2 dành cho những tác vụ phức tạp như dịch thuật trực tiếp (Live Translate). Đại diện Google cho biết Tensor mang đến nhiều lợi thế cho Pixel 6a so với các smartphone cùng tầm giá.

Google Pixel 6a có thiết kế giống Pixel 6, giá bán 449 USD . Ảnh: Google.

Pixel 6a có dung lượng pin thấp hơn bản tiền nhiệm - 4.410 mAh so với 4.680 mAh, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 30 W. Tuy Pixel 6a sở hữu dung lượng pin thấp hơn, Google cho biết thiết bị vẫn có thể hoạt động trong 3 ngày nếu bật chế độ siêu tiết kiệm pin, dài hơn một ngày so với Pixel 5a nhờ phần cứng và phần mềm được tối ưu tốt.

Máy trang bị RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB và camera 8 MP ở mặt trước. Thiết bị không có cổng tai nghe 3,5 mm và không kèm củ sạc trong hộp.

Google Pixel 6a sẽ được bán tại một số quốc gia từ 28/7 với giá 449 USD , 3 tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng và xanh lá.

Chiếc smartwatch đầu tiên

Mẫu smartwatch đầu tiên của Google với tên Pixel Watch đã được tiết lộ sau nhiều tháng xuất hiện dưới dạng tin đồn. Theo The Verge, ngoại hình của Pixel Watch khá đơn giản với mặt tròn, kính cong, bên trái gồm nút điều khiển và núm xoay. Thiết bị sử dụng chất liệu thép không gỉ tái chế, dây đeo có thể thay thế.

Về phần mềm, Google tiết lộ sẽ nâng cấp giao diện của Wear OS 3 để hoạt động tốt hơn trên Pixel Watch. Ngoài Google Maps và Assistant, 2 ứng dụng mới của Google dành cho Wear OS gồm Google Wallet và Google Home cũng sẽ có mặt trên Pixel Watch.

Smartwatch đầu tiên của Google sở hữu mặt tròn, dây đeo có thể thay thế. Ảnh: Google.

Thiết bị cũng hỗ trợ gọi điện khẩn cấp, tích hợp với tài khoản Fitbit để theo dõi nhịp tim, giấc ngủ và các hoạt động thể thao. Google mua lại Fitbit với giá 2,1 tỷ USD cuối năm 2019. Rick Osterloh, Phó chủ tịch Thiết bị và Dịch vụ Google nhấn mạnh dữ liệu của Fitbit vẫn tách biệt khỏi Google.

Google chưa công bố giá bán cụ thể của Pixel Watch, chỉ tiết lộ rằng thiết bị sẽ thuộc phân khúc cao cấp. Ngoài ra, smartwatch này chỉ hỗ trợ Android 8.0 trở lên và yêu cầu đăng nhập tài khoản Google, không thể kết nối với iPhone như những thiết bị Wear OS khác. Cấu hình và giá bán chi tiết của Pixel Watch sẽ được Google chia sẻ vào mùa thu năm nay.

Bộ đôi flagship Pixel 7 và Pixel 7 Pro

Tại I/O 2022, Google cũng tiết lộ thiết kế của Pixel 7 và Pixel 7 Pro, bộ đôi smartphone cao cấp sẽ ra mắt vào cuối năm nay cùng với Pixel Watch, cài sẵn Android 13 và chip Tensor thế hệ 2.

Dựa trên hình ảnh từ Google, thiết kế của Pixel 7 và Pixel 7 Pro không thay đổi nhiều so với thế hệ trước. Tuy nhiên, cụm camera chạy ngang mặt lưng làm bằng nhôm thay vì kính toàn bộ. Thiết kế lưng với 2 tông màu như Pixel 6 cũng bị loại bỏ.

Pixel 7 trang bị 2 camera sau, trong khi Pixel 7 Pro sở hữu 3 ống kính. Ảnh: Google.

Google cho biết Pixel 7 bản tiêu chuẩn sử dụng mặt lưng nhôm, đồng nghĩa tính năng sạc không dây sẽ bị loại bỏ, còn Pixel 7 Pro vẫn hỗ trợ do dùng mặt lưng kính. Trong khi đó, chip Tensor thế hệ 2 vẫn tập trung cải tiến các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, phục vụ tính năng dịch trực tiếp, chụp ảnh, quay video và bảo mật dữ liệu.

Tương tự thế hệ trước, Pixel 7 Pro sẽ trang bị 3 camera sau, còn Pixel 7 là 2 camera. Nếu không có gì thay đổi, cụm camera vẫn gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera telephoto. Theo PhoneArena, máy có thể ra mắt vào tháng 10 năm nay với nhiều tùy chọn màu sắc.

Tai nghe cạnh tranh với AirPods Pro

Thiết bị phần cứng tiếp theo được ra mắt là tai nghe Pixel Buds Pro. Đây là đối thủ trực tiếp của AirPods Pro, dự kiến bán ra từ 28/7 với giá 199 USD , 4 màu sắc gồm đen, cam, xanh dương và xanh lá nhạt.

Pixel Buds Pro có thiết kế khá giống bản tiêu chuẩn ra mắt năm 2020. Để giải quyết tình trạng khó chịu khi đeo tai in-ear với miếng đệm (eartip) silicon, Google đã trang bị cảm biến đo áp suất bên trong ống tai, chủ động giảm áp lực để đeo thoải mái hơn. Tai nghe cũng trang bị tính năng phần mềm có tên Silent Seal, tối ưu hóa chế độ chống ồn dựa trên kích thước tai người đeo.

Tai nghe Pixel Buds Pro hỗ trợ chống ồn chủ động, cạnh tranh với AirPods Pro. Ảnh: Google.

Phần cứng bên trong Pixel Buds Pro từ chip xử lý, driver đến thuật toán phần mềm đều được Google tinh chỉnh. Bên cạnh Fast Pair dùng để kết nối nhanh với smartphone Android, tai nghe còn tích hợp tính năng mới mang tên Volume EQ, tự động tối ưu hóa âm thanh trên các dải tần số để mang đến chất lượng tốt nhất.

Tương tự AirPods Pro, Pixel Buds Pro có thể tự động chuyển kết nối giữa các thiết bị Android mà không cần vào cài đặt. Ngoài ra, tai nghe còn hỗ trợ kết nối 2 thiết bị cùng lúc (Bluetooth multipoint). Đây là tính năng khá phổ biến trên các mẫu tai nghe cỡ lớn, nhưng chỉ có mặt trên tai nghe true wireless của Jabra trong những năm qua.

Google cho biết thời lượng pin của Pixel Buds Pro có thể đạt 7 tiếng nếu bật chống ồn chủ động, hoặc 11 tiếng nếu không sử dụng chống ồn. Tính năng giả lập âm thanh 360 độ dựa trên chuyển động đầu sẽ được Google cập nhật vào cuối năm nay. Những tính năng khác của Pixel Buds Pro gồm chuẩn kháng nước IPX4 (củ tai) và IPX2 (hộp sạc), trợ lý ảo Google Assistant.

Trở lại làm tablet sau nhiều năm

Sau nhiều năm vắng bóng, Google sẽ trở lại thị trường tablet trong năm 2023 với thiết bị do nhóm Pixel phát triển. Theo tiết lộ của Osterloh, mẫu tablet của Google sẽ trang bị chip xử lý Tensor tương tự điện thoại Pixel, tập trung vào giải trí và tiêu thụ nội dung thay vì công việc.

Dù xuất hiện từ khá lâu, các mẫu tablet của Google không gây tiếng vang lớn. Năm 2019, chính Osterloh tuyên bố mảng phần cứng của Google sẽ tập trung phát triển laptop. Kể từ đó, không còn nhiều hãng giới thiệu tablet chạy Android, trừ Samsung và một số công ty Trung Quốc.

Từ khi đại dịch bùng phát năm 2020, Osterloh cho rằng ngày càng nhiều người sử dụng tablet để giải trí và chơi game. “Chúng tôi nhận thấy đó là một phần quan trọng để mọi người tương tác với phương tiện truyền thông và máy tính tại nhà… Và đương nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nên thiết kế thứ gì đó gắn với dòng Pixel nhưng có ngoại hình lớn hơn”, Osterloh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước thềm I/O 2022.

Google dự kiến ra mắt tablet mới vào năm 2023. Ảnh: Google.

Dựa trên hình ảnh của Google, mẫu tablet mới sẽ có viền màn hình dày với màu trắng, các cạnh được vát nhẹ, mặt lưng màu xanh lá.

Tối ưu Android cho tablet luôn là vấn đề nan giải với Google. Trong quá khứ, Nexus 7 và Nexus 10 là các mẫu tablet với phần cứng tốt nhất thị trường. Tuy nhiên, chúng không thể so sánh với iPad, một phần do Google không quan tâm đến trải nghiệm sử dụng Android trên tablet. Điều đó khiến các ứng dụng chẳng khác gì bản phóng to từ điện thoại.

Tuy nhiên, Google đã quan tâm hơn đến Android trên tablet trong thời gian gần đây, khởi đầu với phiên bản Android 12L, tiếp theo là Android 13 với những tính năng như taskbar và chia đôi ứng dụng. Trystan Upstill, Phó giám đốc mảng kỹ thuật của Android tiết lộ các nhà phát triển bên thứ ba cũng đang tối ưu app cho tablet Android để ra mắt trong năm nay.