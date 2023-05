Google đang tạo ra một cỗ máy tìm kiếm xóa bỏ quá khứ

Nếu không có sự bù đắp tương xứng, cỗ máy tìm kiếm mới của Google có thể xóa sổ cả nguồn cung cấp thông tin cho nó, đánh sập hệ thống truyền thông trên nền web.

Ngôi nhà điển hình của một người làm công việc đánh giá sản phẩm công nghệ chứa đầy dây nhợ, đèn LED nhấp nháy từ laptop, smartwatch và hàng loạt thiết bị khác.

Những reviewer dành hàng tuần để thử nghiệm thực tế, tạo ra các hướng dẫn, nhận xét chuyên sâu, giúp người đọc biết rõ sản phẩm trước khi mua hàng hoặc cách tận dụng tối đa thiết bị công nghệ.

Điều gì sẽ xảy ra khi các nội dung này bị biến thành dữ liệu đầu vào cho một cỗ máy khổng lồ? Ở đó, công cụ tìm kiếm AI tóm tắt nội dung qua một cuộc hội thoại tương tự chatbot ChatGPT. Bản thân cuộc trò chuyện là một bài báo nhỏ, có thể đến từ một trang báo nào đó, trong khi liên kết đến bài viết gốc bị đẩy xuống phía dưới.

Tầm nhìn về tìm kiếm AI của Google

Thay đổi cốt lõi ở công cụ tìm kiếm AI mà Google đang hướng đến là hiển thị trực tiếp kết quả lên trang web của họ. Tuy nhiên, chưa xác định được đâu là giới hạn của những nội dung này và liệu Google có cách nào bù đắp hoặc trích dẫn nguồn tin hay không. Công ty chỉ cam kết miệng rằng "tiếp tục gửi lượng truy cập có giá trị đến các trang web".

Các tác giả giật mình khi xem trực tiếp bản demo được giới thiệu tại Goole I/O. "Google có từng nhận một chiếc xe đạp điện và chạy nó chưa?", Angela Moscaritolo, chuyên gia về sức khỏe và thể chất của PCMag đặt ra vấn đề khi nhìn thấy công cụ tìm kiếm AI của Google khuyến cáo phương tiện này phù hợp cho việc leo đồi.

"Có phải họ đã mang chiếc xe đến bãi biển và đi khắp thị trấn để xác định xem phương tiện này có thực sự tốt cho việc leo đồi không? Nếu bạn không xác minh tuyên bố do AI đưa ra, thì bạn cần phải trích dẫn nguồn", bà nói thêm.

Công cụ tìm kiếm mới của Google đưa nội dung trực tiếp lên trang web thay vì dẫn liên kết đến nguồn. Ảnh: IDG.

Đến lúc này, những gì Google đưa ra cho thấy người dùng không thể thực sự biết thông tin đến từ một bài báo, đánh giá của khách hàng, tuyên bố tiếp thị của nhà sản xuất hay một số thứ hỗn tạp nào đó.

Điều nguy hiểm hơn đối với xã hội là nếu Google đi theo cách này, nội dung ít có khả năng đến từ các nguồn tin uy tín. Một khi đơn vị xuất bản không tìm được doanh thu thì họ có thể không tham gia.

Thay đổi bước ngoặt

Đây không phải là lần đầu tiên Thung lũng Silicon buộc các đơn vị xuất bản phải tìm hướng thích ứng. Có lẽ các nhà báo còn nhớ sự thay đổi từ báo in sang phương tiện kỹ thuật số, khi người dùng dần quen với cách tiếp cận thông tin dễ dàng, miễn phí trên Internet.

"Các trang web như Craigslist đóng vai trò to lớn khi mọi người không còn trả tiền cho các danh sách, một phần quan trọng trong những tờ báo in trước đây", Sascha Segan - người từng là reviewer điện thoại chủ chốt của PCMag, gia nhập một số website tin tức đầu tiên trong những năm 1990, bao gồm The Washington Post và The Guardian - nêu nhận xét.

PCMag có mặt trên web từ năm 1995, vì vậy họ đủ thời gian để chuẩn bị cho sự sụp đổ của ấn bản in vào năm 2009 và chuyển sang hoạt động hoàn toàn bằng kỹ thuật số.

Thương hiệu nổi tiếng giúp họ giữ được một lượng độc giả trung thành khi chuyển đổi phương thức hoạt động, nhưng phải thừa nhận nhiều người biết đến tạp chí thông qua công cụ tìm kiếm của Google.

Tương tự, các ấn phẩm công nghệ thường xuyên tranh giành vị trí trong kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), nhằm mục đích đưa người đọc đến trang web, thúc đẩy click chuột và mang lại doanh thu.

AI đưa ra bảng tóm tắt nội dung, không trích dẫn nguồn, trong khi liên kết đến web bị đẩy xuống dưới. Ảnh: Google.

"Có phải mọi nhóm SEO của các tổ chức truyền thông đều đang hoảng loạn?", một phóng viên của Wall Street Journal đặt ra câu hỏi trên Twitter sau Google khi giới thiệu tầm nhìn của họ về công cụ tìm kiếm AI mới tại sự kiện I/O.

Những năm gần đây, các công ty công nghệ đã tung ra nhiều sản phẩm liên quan đến tin tức, bao gồm Facebook Instant Articles và Google AMP. Chúng được giới thiệu là công cụ hỗ trợ cho kinh doanh truyền thông.

AMP giúp các trang web dành cho thiết bị di động tải nhanh hơn và sạch hơn. Vấn đề là AMP tạo ra ít tiền hơn cho các ấn phẩm so với một bài báo tiêu chuẩn, đôi khi chỉ là 60% và Google chắc chắn sẽ không chi tiền để bù vào.

AI sẽ thay tin tức bằng thuật toán

Bảng tóm tắt nội dung xuất hiện đầu kết quả tìm kiếm sẽ cho người dùng 2 lựa chọn. Một là dành thời gian đọc trực tiếp thay vì truy xuất đến nguồn, giúp Google và các công cụ AI của họ trở thành người nắm toàn quyền thông tin. Hai là bỏ qua các kết quả AI, nhấp vào bài viết từ các trang web lớn nhất, được tối ưu hóa SEO nhất.

Công cụ tìm kiếm AI có thể đe dọa ngành kinh doanh tin tức trực tuyến. Ảnh: Shutterstock.

"Trong nhiều năm, Google đã cân nhắc giữa việc phụ thuộc vào báo chí hay chiếm đoạt nó. Có vẻ như họ muốn phát triển thành nguồn thông tin chính thống. Nhưng khi làm như vậy, Google có thể hủy hoại tất cả nguồn thông tin mà họ sử dụng", Segan nhận định,

PCMag là một ví dụ. Họ thiết lập hoạt động thương mại để tạo nguồn lực cho việc đánh giá sản phẩm, đồng thời thúc đẩy doanh thu.

Nếu mọi người không truy cập vào địa chỉ pcmag.com, mua sản phẩm thông qua liên kết trên web, xem quảng cáo, tương tác với bài viết trả tiền thì khoản đầu tư sẽ không mang lại hiệu quả. Tìm kiếm vẫn là kênh thu hút lưu lượng truy cập quan trọng, bên cạnh dịch vụ phân phối tin của đối tác.

Một lựa chọn khác cho phía xuất bản là dựng lên tường trả phí, yêu cầu đăng ký thuê bao để truy cập. Tuy nhiên, tương tự những gì đang diễn ra với video, đó là quá trình khó khăn, phức tạp. Chuyển sang mô hình hoạt động mới sẽ tiếp tục bức tử nhiều đơn vị xuất bản.

Những người sáng tạo nội dung cũng bắt đầu phản ứng lại. AI và xu hướng đạo văn là một trong những vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong cuộc đình công của các tác giả tại Hollywood. Nhiều nghệ sỹ đệ đơn kiện các nền tảng AI tạo ảnh như DALL-E và Midjourney vì sử dụng trái phép nội dung của họ.