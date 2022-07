Goo Hye Sun trở lại

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Goo Hye Sun cho biết cô trở lại với một bộ phim truyền hình mới trong thời gian tới.

Ngày 4/7, nữ diễn viên 38 tuổi có buổi phỏng vấn với tạp chí Mag&Zina. Goo Hye Sun cũng thực hiện bộ ảnh mới đánh dấu sự thay đổi về hình ảnh. Trong buổi phỏng vấn, diễn viên Vườn sao băng tiết lộ cô sớm trở lại với vai diễn mới trong phim truyền hình.

"Tôi muốn tiếp tục là một nghệ sĩ đi theo con đường riêng của mình. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm từ ngày bước chân vào nghề của tôi. Tôi đang chuẩn bị quay lại với bộ phim truyền hình mới. Tuy nhiên, mọi thứ cần nhiều thời gian bởi tôi muốn thử sức với một nhân vật tạo ra sức ảnh hưởng", Goo Hye Sun chia sẻ.

Gần đây, nữ diễn viên nhận được giải thưởng từ phía khán giả dành cho phim ngắn tại Liên hoan phim ngắn châu Á lần thứ 24. Goo Hye Sun gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã dành sự ủng hộ cho cô.

Goo Hye Sun sắp trở lại với phim truyền hình sau nhiều năm vắng bóng. Ảnh: Mag&Zina.

Phim ngắn Dark Yellow do cô làm biên kịch, đạo diễn và tự đảm nhận thêm một vai diễn trong tác phẩm.

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Goo Hye Sun sau 6 năm vắng bóng, kể từ sau khi bỏ dở You Are Too Much vì bị bệnh. Dark Yellow cũng là tác phẩm mới nhất cô đóng vai trò đạo diễn, kể từ sau phim ngắn Mystery Pink (2018) với sự tham gia của Seo Hyun Jin.

Dark Yellow mô tả cuộc sống của một người phụ nữ làm việc ở cửa hàng hoa, cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi có người đàn ông cố gắng xâm nhập vào không gian riêng tư và cuộc sống của mình.

Ngoài vai trò đạo diễn, diễn viên Vườn sao băng còn làm người mẫu kiêm sản xuất quảng cáo cho thương hiệu nội y nội địa.

Goo Hye Sun ly hôn vào năm 2019, sau đó cô tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ra nước ngoài du học. Sau hơn hai năm nghỉ ngơi, ngôi sao sinh năm 1984 trở lại với giới nghệ thuật, bắt đầu từ việc tổ chức triển lãm loạt tranh do cô vẽ và làm đạo diễn phim ngắn.