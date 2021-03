Goo Hye Sun - sao nữ chỉ sống nhờ một vai suốt 12 năm

Ngoài "Vườn sao băng", Goo Hye Sun không có thêm dự án phim thành công. Công chúng chú ý tới cô bởi ồn ào đời tư nhiều hơn việc diễn xuất.

Boy Over Flower - Vườn sao băng lên sóng năm 2009 tạo cơn sốt khắp châu Á. Đã có nhiều phiên bản phim trước đó được sản xuất tại Nhật Bản, Đài Loan… nhưng Vườn sao băng 2009 do Hàn Quốc thực hiện vẫn thành công vang dội, giúp dàn diễn viên từ gương mặt mới trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm. Họ được đề cử và giành chiến thắng ở giải thưởng âm nhạc khác nhau.

Đổi đời nhờ một vai diễn

Trong chương trình Park Myung Soo’s Radio Show phát sóng ngày 15/3 trên đài KBS, Goo Hye Sun tiết lộ cô vẫn sống dựa vào thù lao của phim Vườn sao băng dù đã 12 năm trôi qua.

"Nếu làm việc chăm chỉ trong một tháng, bạn có thể sống tốt cả năm. Giống như tôi, sau bộ phim Boys Over Flowers, tôi có thể làm bất kỳ điều mình muốn trong thời gian dài. Đến nay, tôi vẫn sống nhờ vào thù lao của bộ phim", cô chia sẻ và gây kinh ngạc cho dàn khách mời.

Goo Hye Sun và dàn diễn viên vụt sáng trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm.

Trước Vườn sao băng, Goo Hye Sun ra mắt trong nhóm nhạc Ria sau đó rời nhóm và tham gia một số dự án phim như Nonstop 5, Pure in Heart, Strongest Chil Woo, The King and I… Nhưng tất cả đều không thành công.

Vườn sao băng là cú đổi đời với Goo Hye Sun nói riêng và dàn diễn viên nói chung. Không chỉ mang lại thu nhập khủng cho nữ diễn viên, Jan Di còn là vai diễn thành công nhất, tỏa ra ánh hào quang mà đến giờ chính cô cũng chưa thể vượt qua.

Trong phim, Goo Hye Sun vào vai Jan Di - con gái của một người thợ giặt khô. Gia cảnh nghèo khó nhưng sau khi cứu giúp một học sinh bị bắt nạt, Jan Di nhận được học bổng để bước vào trường học Shinhwa danh tiếng, vốn chỉ dành cho những cậu ấm, cô chiêu giàu có.

Cũng như tên của cô (Jan Di có nghĩa là cỏ dại), Jan Di mạnh mẽ, lạc quan và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Từ đây, Jan Di thu hút sự chú ý của F4 do Jun Pyo (Lee Min Ho) làm thủ lĩnh. Chuyện tình cảm của 2 người vốn cách biệt về gia thế, xuất thuân cứ thể nảy nở.

Sau Vườn sao băng, Goo Hye Sun chưa có thêm vai diễn thành công.

Nhờ vai diễn, Goo Hye Sun chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên ở KBS Drama Awards và giành nhiều đề cử tại Mnet 20's Choice Awards, Asian Television Awards,... Goo Hye Sun có sức ảnh hưởng lớn tại nhiều quốc gia. Theo tờ Chosun, ngôi sao sinh năm 1984 chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên châu Á xuất sắc tại một giải thưởng lớn của Đài Loan năm 2009.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vogue, Goo Hye Sun thừa nhận bộ phim đã đưa đến cho cô sự nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng.

"Sau Vườn sao băng, nhiều người nhận ra tôi hơn. Tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ, chăm sóc và quan tâm công chúng dành cho tôi", Goo Hye Sun chia sẻ.

Sự nghiệp mờ nhạt, đời tư tai tiếng

Sau thành công của Vườn sao băng, Goo Hye Sun được mời tham gia nhiều dự án phim. Gần như mỗi năm, cô đều có phim lên sóng, chẳng hạn The Musical (2011), Absolute Darling, Take Care of Us, Captain (2012), Angel Eyes (2014), Blood (2015), You Are Too Much (2017)… Tuy nhiên, các dự án đều thất bại và không tạo tiếng vang. Ngay cả phim Blood do Goo Hye Sun và chồng cũ Ahn Jae Hyun đóng chính cũng chỉ đạt rating trung bình là 5.2% theo thống kê của TNmS Ratings.

Ở mảng điện ảnh, năm 2014, Goo Hye Sun ra mắt phim Daughter do chính cô làm đạo diễn, viết kịch bản và đóng vai chính. Dự án cũng không thành công như mong đợi.

Trong chương trình Come to Play trên đài MBC, Goo Hye Sun thừa nhận cô tham gia nhiều lĩnh vực nhưng chưa tạo được dấu ấn nổi trội trong mỗi công việc.

Cô tâm sự: “Nhiều người hỏi tôi tại sao không tập trung cho một lĩnh vực cụ thể. Mỗi lần nghe câu hỏi đó, tôi luôn nói với họ, mọi thứ tôi làm đều kết nối với nhau. Tôi tin nghệ thuật và cuộc sống có mối quan hệ mật thiết. Thế nhưng, thú thực tôi vẫn chưa đạt được thành tích gì lớn lao trong một lĩnh vực cụ thể".

Goo Hye Sun liên tục lên tiếng tố cáo chồng cũ.

Thay vào đó, công chúng nhớ tới cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy ồn ào giữa Goo Hye Sun và chồng cũ Ahn Jae Hyun nhiều hơn cả. Họ kết hôn vào tháng 5/2016 sau khi đóng chung trong bộ phim truyền hình Blood của đài KBS. Ba năm sau, thông qua trang cá nhân, Goo Hye Sun thông báo Ahn Jae Hyun muốn ly hôn.

Chuyện hôn nhân vốn là riêng tư và điều kiêng kỵ với giới nghệ sĩ được Goo Hye Sun công bố đầy mặt báo. Theo diễn viên Vườn sao băng, Ahn Jae Hyun muốn ly hôn vì vòng một của cô nhỏ. Sau đó, Goo Hye Sun liên tục lên báo chia sẻ về cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc. Đỉnh điểm, cô tố chồng cũ ngoại tình với bạn diễn khiến những nữ diễn viên đang đóng phim cùng Ahn Jae Hyun bỗng nhiên bị lôi vào tầm ngắm.

Tuyên bố đơn phương nhưng không có bằng chứng rõ ràng của Goo Hye Sun khiến phản ứng từ dư luận đổi chiều. Từ sự đồng cảm, họ quay sang chỉ trích Goo Hye Sun và mất cảm tình với cô. Sau phiên tòa diễn ra tháng 7/2020, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức ly hôn. Nhưng đến giờ, nhắc tới “nàng cỏ”, không ít khán giả vẫn có ấn tượng không tốt đẹp.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Goo Hye Sun tập trung cho công việc viết nhạc, viết sách, vẽ tranh. Nữ diễn viên hoàn toàn vắng bóng trong các dự án phim mà chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình để chia sẻ về cuộc sống hiện tại.