Gong Hyo Jin về Hàn Quốc một mình sau lễ cưới tại Mỹ

Gong Hyo Jin kết hôn với ca sĩ kém 10 tuổi Kevin Oh. Khi cô trở về nước, chồng lại vắng mặt.

Ngày 18/10, News1 đưa tin diễn viên Gong Hyo Jin về nước sau khi tổ chức lễ cưới với nam ca sĩ Kevin Oh tại Mỹ. Tại sân bay quốc tế Incheon, cô xuất hiện một mình, không có chồng bên cạnh.

Nữ diễn viên bước ra sảnh sân bay trong trang phục thoải mái, đơn giản. Cô chào phóng viên và người hâm mộ rồi rời đi ngày sau đó.

Sau lễ cưới ở Mỹ, Gong Hyo Jin trở về Hàn Quốc một mình. Ảnh: News1.

Một số khán giả thắc mắc chuyện Gong Hyo Jin trở về Hàn Quốc một mình. Tuy nhiên, đại diện công ty quản lý đã lên tiếng về sự việc này. Theo nguồn tin, cô có lịch quay trong tuần này nên phải trở lại phim trường sớm. Kevin Oh dự kiến ​​về nước vào một ngày khác.

Gong Hyo Jin đang quay bộ phim Ask the Stars, dự kiến ra mắt vào năm sau. Sau khi lên lịch quay vào đầu tháng 10, cô xin ê-kíp sản xuất nghỉ phép để sang Mỹ và kết hôn.

Vào ngày 11/10 (giờ địa phương), Gong Hyo Jin và Kevin Oh tổ chức đám cưới tại New York, Mỹ. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình hai bên và những người quen thân thiết.

Nữ diễn viên đăng bức ảnh của chồng kèm dòng chú thích “Thiên thần của tôi“. Ảnh: Instagram.

Giải thích về nguyên nhân không làm lễ cưới ở Hàn Quốc, Kevin Oh cho biết thay đổi kế hoạch vì cha mẹ già. "Tôi và Gong Hyo Jin dự định kết hôn ở Seoul, nhưng phải thay đổi. Gia đình tôi và họ hàng sống ở Mỹ. Chúng tôi đều muốn ngày trọng đại diễn ra dưới sự chứng kiến của tất cả người thân", Kevin Oh chia sẻ.

Gong Hyo Jin công khai chuyện tình cảm sau khi bắt được bó hoa cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin vào tháng 3. Thực tế, cặp sao hẹn hò từ năm 2020.

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng có nhiều bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc như The Greatest Love, Master’s Sun, Pasta, The Greatest Love, When the Camellia Blooms…

Kevin Oh (sinh năm 1990), được chú ý sau khi chiến thắng chương trình của Mnet Superstar K7. Sau đó, anh phát hành nhiều ca khúc tự sáng tác. Bạn trai của Gong Hyo Jin cũng là người thể hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong Snowdrop, More Than Friends hay D.P.