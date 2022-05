Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won không dự đám cưới Son Dam Bi

Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won gây bàn tán khi không tham dự hôn lễ của bạn thân là ca sĩ Son Dam Bi.

Nữ ca sĩ Son Dam Bi và cựu vận động viên trượt băng tốc độ Lee Kyu Hyuk tổ chức đám cưới vào ngày 13/5. Các nghệ sĩ như PSY, In Gyo Jin, So Yi Hyeon, Seo Jang Hoon, Baek Ji Young, Kim Heung Guk, Park Na Rae, Im Soo Hyang, Jung Ah, Jo Kwon, Im Seulong đến tham dự và chúc phúc cho cô dâu, chú rể.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won gây ra nhiều thắc mắc. Cả hai là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Son Dam Bi trong ngành giải trí. Theo phía cô dâu, Gong Hyo Jin được mời cưới, nhưng nữ nghệ sĩ không đến chung vui.

Gong Hyo Jin, Jung Ryeo Won vắng mặt không rõ nguyên nhân trong lễ cưới của Son Dam Bi. Ảnh: Allkpop.

Về trường hợp của nữ nghệ sĩ Jung Ryeo Won, đại diện Son Dam Bi không đưa ra bình luận.

Tháng 8/2021, Son Dam Bi và Jung Ryeo Won vướng cáo buộc đào mỏ người đàn ông họ Kim. Cả hai được cho là nhận nhiều món quà xa xỉ như trang sức, túi hiệu, ôtô trị giá hàng chục triệu won từ Kim. Công ty quản lý H& Entertainment cho biết hai nữ nghệ sĩ đã trả lại tất cả món đồ cùng tiền mặt cho Kim sau khi kết thúc quan hệ.

Hiện tại, tình bạn giữa Son Dam Bi, Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won gây đồn đoán. Việc Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won không dự lễ cưới bạn thân cũng không đưa ra lý do khiến khán giả nghi vấn họ xảy ra bất hòa, rạn nứt quan hệ.

Son Dam Bi (sinh năm 1983) ra mắt năm 2007 với đĩa đơn Cry Eye. Cô bắt đầu diễn xuất vào năm 2009 với phim Dream và xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình khác như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms... Chồng cô Lee Kyu Hyuk là cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia. Hiện tại, anh là huấn luyện viên trưởng của đội trượt băng IHQ.