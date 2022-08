Gong Hyo Jin tổ chức hôn lễ ở Mỹ

Theo Kevin Oh, anh và Gong Hyo Jin sẽ kết hôn tại New York để nhà trai có thể tham dự. Cả hai đang chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc với mục đích tri ân khán giả.

Ngày 18/8, Chosun Ilbo đưa tin Kevin Oh có những chia sẻ đầu tiên sau thông báo kết hôn với nữ diễn viên Gong Hyo Jin. Anh tâm sự: "Tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời cách đây 2 năm. Sau khoảng thời gian gắn bó, chúng tôi nhận ra cần có nhau trong đời. Cô ấy là người bạn tâm giao, và chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ thành vợ tôi".

Theo Kevin Oh, anh và nữ diễn viên Gong Hyo Jin sẽ tổ chức đám cưới ở New York, Mỹ vào tháng 10. Hôn lễ diễn ra riêng tư, chỉ có sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết.

Gong Hyo Jin và Kevin Oh tổ chức lễ cưới vào tháng 10. Ảnh: Nate.

Giải thích về nguyên nhân không làm lễ cưới ở Hàn Quốc, nam ca sĩ cho biết thay đổi kế hoạch vì cha mẹ già. "Tôi và Gong Hyo Jin dự định kết hôn ở Seoul, nhưng phải thay đổi vì phía nhà trai. Gia đình tôi và họ hàng sống ở Mỹ. Chúng tôi đều muốn ngày trọng đại diễn ra dưới sự chứng giám của tất cả người thân", Kevin Oh chia sẻ.

Theo Nate, Kevin Oh vừa cho phát hành bài hát Hừng đông anh và em cùng say giấc do anh sáng tác. Đáng chú ý, lời bài hát có nhắc đến tên hôn thê Gong Hyo Jin. Kevin Oh cho biết anh và Gong Hyo Jin đang chuẩn bị cho bài hát mới để tri ân tình cảm của người hâm mộ.

Gong Hyo Jin và Kevin Oh công khai hẹn hò vào ngày 1/4. Theo Sports Chosun, hai ngôi sao hẹn hò từ năm 2020 nhưng không tiết lộ chuyện tình cảm.

Những người bạn thân thiết của Gong Hyo Jin như Son Dam Bi, Lim Su Mi biết chuyện tình yêu giữa nữ diễn viên Khi hoa trà nở và bạn trai kém 10 tuổi. Họ thường xuyên cùng Gong Hyo Jin đến sự kiện âm nhạc của Kevin Oh để tránh truyền thông và công chúng nghi ngờ.

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng có nhiều bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc như The Greatest Love, Master’s Sun, Pasta, The Greatest Love, When the Camellia Blooms…

Kevin Oh (sinh năm 1990), được chú ý sau khi chiến thắng chương trình của Mnet Superstar K7. Sau đó, anh phát hành nhiều ca khúc tự sáng tác, sản xuất. Bạn trai của Gong Hyo Jin cũng là người thể hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong Snowdrop, More Than Friends hay D.P.