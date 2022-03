Gong Hyo Jin nhận hoa cưới từ Son Ye Jin

Bạn thân của Son Ye Jin đã nhận được hoa cưới từ cô. Gong Hyo Jin liên tục vẫy hoa và nhún nhảy trong đêm tiệc.

Tối 31/3, Sport Chosun công bố hình ảnh của Son Ye Jin và Hyun Bin khi tung hoa cưới. Nữ diễn viên Gong Hyo Jin - bạn thân của Son Ye Jin - chính là người nhận được bó hoa.

Sport Chosun cho biết nữ diễn viên sinh năm 1982 ném bó hoa khá mạnh khiến ông xã của cô bất ngờ. “Trước sự chúc phúc của quan khách, cả hai luôn giữ nụ cười tươi tắn, hòa mình vào không khí vui như lễ hội”, Sport Chosun viết.

Khoảnh khắc Gong Hyo Jin nhận hoa cưới.

Sport Chosun cho biết thêm Gong Hyo Jin khiến quan khách bật cười vì hành động nhún nhảy và liên tục vẫy bó hoa sau khi nhận được từ bạn thân.

Kết thúc sự kiện chính, Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức tiệc mời khách. Theo hình ảnh do một khách mời trong sự kiện cung cấp, thực đơn của bữa tiệc gồm những món ăn đắt đỏ như trứng cá muối Aston House, trứng nhím biển, hải sản, bánh mỳ Pháp lên men, thăn bò Hàn Quốc nướng, súp kem ngũ cốc dưa chuột, tôm hùm...

Cùng lúc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là của Song Joong Ki trong hôn lễ. Thông tin này gây bất ngờ bởi Song Joong Ki và Hyun Bin đều có mối quan hệ tình cảm với Song Hye Kyo trong quá khứ. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc và công ty quản lý chưa xác nhận thông tin nam diễn viên dự lễ cưới của đàn anh.

Hình ảnh của nhân vật chính và thực đơn trong tiệc cưới.

Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra lúc 16h, ngày 31/3, tại khách sạn Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul. Cô được cha dắt tay, sau đó bước xuống cầu thang và từ từ tiến về phía Hyun Bin. Bài hát được chọn cho màn đón dâu là Can't Help Falling in Love của Kina Granis. Son Ye Jin bước đi trong âm nhạc lãng mạn và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khách mời.

Phát thanh viên Park Kyung Rim là người dẫn dắt sự kiện. Ca khúc chúc mừng trong hôn lễ do Kim Beom Soo, Gummy và Paul Kim thể hiện.