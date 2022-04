Gong Hyo Jin giữ kín mối tình hai năm với bạn trai kém 10 tuổi

Tuy công khai bạn trai vào ngày 1/4, nhiều nguồn tin khẳng định Gong Hyo Jin và Kevin Oh bí mật hẹn hò từ năm 2020.

Ngày 2/4, Sports Chosun đưa tin Gong Hyo Jin có mối quan hệ lãng mạn, kín đáo với ca sĩ Kevin Oh nhiều năm qua. Nguồn tin độc quyền khẳng định nữ diễn viên yêu nam nghệ sĩ kém 10 tuổi từ đầu năm 2020.

Theo trang tin, tháng 3/2020, nữ diễn viên It's Okay, That's Love từng chia sẻ bài hát của Kevin Oh trên mạng xã hội, với dòng trạng thái: "Làm thế nào mà bài hát này... Nghe bài này vào một đêm trăng khiến tôi hạnh phúc". Thời điểm đó, khán giả không hoài nghi Gong Hyo Jin ẩn ý khoe bạn trai, chỉ cho rằng đó là ca khúc yêu thích của cô.

Gong Hyo Jin và bạn trai Kevin Oh kín tiếng khi hẹn hò. Ảnh: Allkpop.

Insight cho biết hai nghệ sĩ có chung nhiều sở thích, trải nghiệm giống nhau nên dễ nắm bắt và thấu hiểu đối phương. Chẳng hạn như Gong Hyo Jin từng rời quê nhà, đi du học ở Australia vào những năm tháng thanh xuân. Trong khi Kevin Oh vốn sinh ra tại Mỹ, nhưng chọn rời xa gia đình, trở về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Theo Sports Chosun, đôi tình nhân đặt ra quy tắc "không để bị phát hiện" khi yêu, giữ hình ảnh ở mức đồng nghiệp, bạn bè thông thường. Những người bạn thân của Gong Hyo Jin như Son Dam Bi, Jung Ryeo Won hay Im Sumi đều biết về chuyện tình này, và hỗ trợ hai nghệ sĩ phát triển tình cảm.

Nguồn tin cho biết Kevin Oh có quan hệ thân thiết với nhóm bạn của Gong Hyo Jin. Vì vậy, anh thường mời bạn bè của nữ diễn viên đến các buổi hòa nhạc cùng bạn gái để tránh bị truyền thông chú ý.

"Hầu hết thời gian họ xuất hiện công khai cùng nhau đều cùng những người nổi tiếng khác. Cả hai đã nhờ bạn bè che giấu giúp chuyện hẹn hò. Việc chứng minh Gong Hyo Jin có bạn trai rất khó khăn", theo Sports Chosun.

Tháng 8/2021, Gong Hyo Jin và Kevin Oh có chuyến du lịch ở Yangpyeong-gun nhân sinh nhật của nam nghệ sĩ 32 tuổi. Họ chia sẻ ảnh lên trang cá nhân, nhưng cách nhau 4 ngày. Kevin Oh thậm chí gắn thẻ địa điểm dã ngoại là Đại học Dartmouth, Mỹ để không bị người hâm mộ soi ra anh và Gong Hyo Jin ở cùng một nơi.

Gần đây, Gong Hyo Jin đăng nhầm ảnh tự sướng của Kevin Oh lên Instagram vào lúc 2h40 phút sáng. Cô lập tức xóa đi sau khi phát hiện "sự cố".

Gong Hyo Jin công khai quan hệ với Kevin Oh vào ngày 1/4. Liên quan đến tin kết hôn trong năm nay, nữ diễn viên phủ nhận. Kevin Oh sinh năm 1990, kém Gong Hyo Jin 10 tuổi. Anh từng chiến thắng cuộc thi Superstar K7 (năm 2015) và lọt vòng bán kết Superband.