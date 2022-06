Gom gần 2 tấn mỡ lỏng bốc mùi bán ra thị trường

Đề nghị rút giấy phép doanh nghiệp nghi xuất dầu bẩn

Lý do là công ty này tổ chức sản xuất kinh doanh mặt hàng dầu mỡ động, thực vật khi chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, do cơ quan có thẩm quyền cấp.