Goldsun Media Group bảo trợ truyền thông cho Miss Grand Vietnam 2022

Sau Miss World Vietnam 2022, Goldsun Media Group tiếp tục hành trình tôn vinh nhan sắc Việt khi trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông cho Miss Grand Vietnam 2022.

Là tập đoàn sở hữu hệ thống bảng biển quảng cáo trong nhà và ngoài trời với độ phủ trên 50 tỉnh thành khắp cả nước­­­, Goldsun Media Group sẵn sàng đồng hành trên hành trình tôn vinh sắc đẹp Việt Nam, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh và thông điệp của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đến khán giả cả nước.

Ông Đặng Quốc Tuấn - Giám đốc chi nhánh miền Nam Goldsun Media Group cùng đại diện ban tổ chức ký kết trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông cho Miss Grand Vietnam 2022.

Là một trong những tập đoàn truyền thông quảng cáo hàng đầu với gần 30 năm kinh nghiệm, được tin cậy bởi hơn 3.000 nhãn hàng lớn trong nước và quốc tế, Goldsun Media Group sẵn sàng kết nối và đồng hành cùng các doanh nghiệp để đưa ra câu trả lời cho bài toán tăng doanh số hiệu quả thông qua hệ thống hiển thị quảng cáo đa nền tảng - đa điểm chạm.

Trong khuôn khổ buổi họp báo công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2022 diễn ra ngày 26/9, Goldsun Media Group đã dành tặng 5 gói tài trợ với tổng giá trị đến 1,5 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp may mắn trúng giải khi tham gia “Vòng quay may mắn - The Grand Wheel”. Đây là chương trình quay thưởng đặc biệt dành cho các doanh nghiệp và nhà tài trợ đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2022.

Kết quả chương trình “Vòng quay may mắn - The Grand Wheel” của Goldsun Media Group với tổng giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng .

Thay mặt Goldsun Media Group, ông Đặng Quốc Tuấn - Giám đốc chi nhánh miền Nam - đã gửi lời chúc mừng tới 5 doanh nghiệp, kèm những phần quà đặc biệt với trị giá 300 triệu đồng.

Phần thưởng của “Vòng quay may mắn - The Grand Wheel” là cơ hội để các nhãn hàng được quảng bá trên hệ thống màn hình thang máy, nội đô và sân bay của Goldsun Media Group.

Ông Đặng Quốc Tuấn (bìa trái) - Giám đốc chi nhánh miền Nam Goldsun Media Group - trao giải thưởng cho đại diện các doanh nghiệp.

Theo công bố từ Goldsun Media Group, tập đoàn hiện chiếm 51% thị phần quảng cáo tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại và siêu thị cùng hệ thống biển bảng tấm lớn, LED nội đô, quốc lộ và hệ thống Wi-Fi marketing tại tất cả sân bay thương mại trong nước. Với 94.000 m2 diện tích quảng cáo khắp cả nước, hơn 1.900 điểm quảng cáo tại các sân bay, cùng hơn 15.100 LCDs/DPs tại các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, Goldsun Media Group góp phần lan tỏa sức nóng của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 và hình ảnh các nhãn hàng đồng hành một cách mạnh mẽ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.