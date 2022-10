Golden Gate bán suất ăn trong bệnh viện

Chủ chuỗi Gogi, Kichi Kichi, Vuvuzela, Manwah... vừa lấn sân sang lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống và hàng tiêu dùng nhanh sau hơn 17 năm kinh doanh chuỗi nhà hàng.

Trước đây, Golden Gate tập trung chủ yếu phát triển chuỗi nhà hàng lẩu, nướng và quán cà phê. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 4/10, Công ty CP Thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa khai trương cụm dịch vụ tiện ích gồm các dịch vụ căng tin, cà phê, siêu thị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Dịch vụ căng tin này có công suất phục vụ 1.600 khách hàng, 4.500 suất ăn mỗi ngày. Bên cạnh đó, cụm dịch vụ này còn có quán cà phê và siêu thị.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc vận hành Tập đoàn Golden Gate, cho biết cụm dịch vụ tiện ích được xây dựng bởi các yếu tố chuyên nghiệp chú trọng trải nghiệm của khách hàng và chia sẻ với bệnh viện hướng tới giá trị vì cộng đồng.

Năm nay, lãnh đạo công ty cho biết sẽ tập trung vào phát triển mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc, khai thác các thương hiệu mũi nhọn, phát triển các thương hiệu mới và phát triển các mảng kinh doanh mới như đồ ăn đông lạnh, đồ ăn giao hàng. Ngoài ra, Golden Gate cũng sẽ tối ưu hóa hoạt động của từng nhà hàng để tăng khả năng sinh lời và cải thiện biên độ lợi nhuận trên từng nhà hàng.

Căng tin đáp ứng tiêu chuẩn về suất ăn bệnh lý bao gồm: Chế độ cơm, chế độ ăn mềm và chế độ ăn lỏng. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Golden Gate hiện sở hữu hơn 22 thương hiệu cùng hơn 400 nhà hàng ở hơn 45 tỉnh thành. Sau hơn 17 năm kinh doanh nhà hàng và thực phẩm, Golden Gate đang là doanh nghiệp đầu tiên mở cụm dịch vụ căng tin - cà phê - siêu thị tiện ích trong bệnh viện tại Hà Nội.

Lãnh đạo Golden Gate cũng cho biết đã có kế hoạch mở thêm 600 nhà hàng, nâng con số tổng cộng lên trên 1.000 điểm và hướng tới doanh thu 1 tỷ USD trong vài năm tới.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của Covid-19, hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi cửa hàng lẩu, nướng, bia tươi do Golden Gate vận hành đều bị thu hẹp. Trong đó, công ty này ghi nhận 3.318 tỷ đồng doanh thu, giảm 27% so với năm liền trước và là năm thứ hai bị thu hẹp doanh số.