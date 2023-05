Goku xuất hiện tại một trận đấu Champions League

Cụ thể, hình ảnh về nhân vật truyện tranh kinh điển này đã xuất hiện tại CAF Champions League - giải vô địch các câu lạc bộ châu Phi.

Thương hiệu về Dragon Ball tiếp tục được yêu thích tại nhiều khu vực. Ảnh: CBR.

Theo CBR, những người hâm mộ Bảy viên ngọc rồng đã biến khán đài trở thành một “bức tranh động” với hình ảnh của nhân vật chính - Goku - tại một trận đấu bóng đá tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Phi - CAF Champions League. Đó là một màn trình diễn sống động đầy ấn tượng.

Cụ thể, trong trận đấu giữa Wydad và Simba vào ngày 28/4 vừa qua, các cổ động viên đã cùng nhau thực hiện một màn trình diễn hoành tráng với quy mô lớn trên toàn bộ khán đài chính.

Họ chung sức cùng thay đổi các dấu hiệu để tạo một bức tranh lớn về anh hùng truyện tranh huyền thoại Son Goku. Thậm chí, hình ảnh về nhân vật này còn “biến hình” thành Super Saiyan. Điều này cho thấy rõ sự cuồng nhiệt cũng như mức độ đầu tư vào màn trình diễn của đông đảo người hâm mộ nhiệt thành.

Sự kiện này đã được camera ghi lại và chia sẻ nhiều trên Twitter. Nhóm cổ động viên đông đảo này đã tạo ra bức tranh cận cảnh về Goku ở trạng thái bình thường; sau đó hình ảnh được đổi sang dòng chữ “Beast Mode” trước khi toàn bộ cầu trước bùng nổ với Goku ở trạng thái Super Saiyan hoàn chỉnh.

Bên dưới khán đài ấn tượng này là một tấm biển có ghi dòng chữ: “Getting stronger, going further on any road” (tạm dịch: “Mạnh mẽ lên, tiến xa hơn trên mọi nẻo đường”).

Những hình ảnh tuyệt đẹp về Goku xuất hiện trên khán đài trong một trận đấu. Ảnh: Twitter/Hype.

Sự phổ biến toàn cầu của Dragon Ball

Sức hấp dẫn của loạt truyện Bảy viên ngọc rồng là rất lớn. Trên quy mô toàn cầu, bộ manga này được yêu thích ở rất nhiều quốc gia, khu vực khác nhau, kể cả ở thị trường Mỹ Latinh chứ không chỉ là hiện tượng tại Nhật Bản, châu Á hay phương Tây.

Sự thể hiện ấn tượng trong trận cầu thuộc giải bóng đá châu Phi trên cũng đã cho thấy lượng người hâm mộ bộ truyện tranh Dragon Ball tiếp tục tăng lên mạnh mẽ và lan tỏa nhiều hơn tại thị trường này.

Đối với màn trình diễn bùng nổ trong trận cầu giữa Wydad và Simba, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự phấn khích của họ đối với việc nhân vật yêu thích của mình xuất hiện hoành tráng như thế trên khán đài.

Theo CBR, nhiều người còn tự tin tuyên bố rằng không có bộ truyện tranh nào khác đạt được sức hấp dẫn toàn cầu như Dragon Ball, kể cả One Piece. Tất nhiên, đó là đều là những bình luận mang quan điểm cá nhân và tình yêu của riêng họ dành cho tác phẩm. Nhưng điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của Dragon Ball đến độc giả mạnh mẽ đến thế nào.

Bộ truyện tranh Dragon Ball của Toriyama bắt đầu được đăng nhiều kỳ trên Weekly Shōnen Jump vào năm 1984 và kéo dài đến năm 1995. Vào thời điểm đó, nó đã trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trong ngành công nghiệp truyện tranh.

Cho đến hiện tại, tầm ảnh hưởng của nó vẫn đang duy trì trên khắp thế giới. Đặc biệt là sau khi bộ manga này được chuyển thể thành anime và ra thêm nhiều phần tiếp theo (bao gồm cả ngoại truyện) như Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai và Dragon Ball Super. Giờ đây, Dragon Ball không chỉ là thương hiệu truyện tranh mà nó đã vươn tầm thành một nền văn hóa có sức ảnh hưởng sâu rộng.