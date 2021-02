Gợi ý quà hi-tech cho ngày lễ tình nhân

Không chỉ thiết kế trẻ trung, cá tính, những thiết bị công nghệ hiện đại, phù hợp sở thích từ JBL giúp người tặng thể hiện sự quan tâm dành cho nửa kia.

Valentine năm nay rơi vào mùng 3 Tết, bạn nên chuẩn bị sớm món quà trước khi cửa hàng đóng cửa. Trong đó, loạt tai nghe giá tốt JBL vừa giới thiệu là gợi ý đáng cân nhắc. Cụ thể, tai nghe không dây True wireless giúp nửa kia giảm phiền phức dây rợ. Nếu còn băn khoăn về giá thành, JBL Tune 115TWS với 4 tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm đen/trắng 'nevadie' hay đỏ - đen/xanh mint - trắng cá tính. Mức giá 1,49 triệu đồng kèm túi đeo thời trang 500.000 đồng có thể trở thành phụ kiện giúp người đeo nổi bật.

JBL Tune 115TWS trẻ trung, dễ phối đồ.

Tai nghe JBL Tune 115TWS dễ tạo ấn tượng với người thích gu nhạc trẻ trung, giàu năng lượng nhờ dải bass chất lượng, thời lượng pin đến 21 giờ khi kết hợp hộp sạc, kết nối Bluetooth 5.0 mới. Sản phẩm trang bị cổng Type-C cùng dây sạc xoay 2 đầu linh hoạt.

Thể hiện sự quan tâm nửa kia bằng món quà hỗ trợ trung trong công việc hoặc cần không gian yên tĩnh để giải trí, bạn có thể chọn JBL Tune 600BTNC chống ồn với giá mềm 2,29 triệu đồng. Bên cạnh chất âm giàu năng lượng, tai nghe có thời lượng pin đến 22 giờ đàm thoại khi bật tính năng chống ồn (ANC) và 30 giờ khi dung chế độ thường. Nếu quá bận rộn không kịp sạc pin, tính năng nghe nhạc qua dây cắm 3,5 mm có thể là vị cứu tinh.

Thời lượng pin JBL Tune 600BTNC lớn.

Nếu nửa kia thích chơi game trên điện thoại, đặc biệt những tựa game cần giao tiếp cùng đồng đội, JBL Quantum 50 là món quà phù hợp để nâng cao tầm chiến thắng. Công nghệ âm thanh JBL QuantumSOUND Signature giúp người chơi có lợi thế. Micro thu âm sắc nét cũng tối ưu giao tiếp. Thiết bị có giá bán 890.000 đồng cùng quà tặng hộp đựng hầm hố đậm chất game thủ.

Với game thủ PC chuyên nghiệp, tai nghe JBL Quantum ONE thiết kế công thái học cho cảm giác đeo thoải mái, âm thanh 360 độ cùng công nghệ theo dõi chuyển động đầu tiên tiến. Tính năng chống ồn, micro tập trung giọng nói cùng vòng xoay trò chuyện game chat tiện lợi... hứa hẹn để lại dấu ấn trong từng trận thắng. Thiết bị có giá bán 5,49 triệu đồng.

Tai nghe cá tính phù hợp người thích chơi game.

Khi bạn và người ấy cùng đam mê xê dịch, khám phá những chân trời mới, mỗi chuyến đi có thể thêm đáng nhớ với loa di động JBL Go 3. Đây là mẫu loa di động chống nước và bụi có giá 990.000 đồng. Với 10 tùy chọn màu sắc cùng chất âm tốt trong thân hình gọn nhẹ, món phụ kiện hứa hẹn lấy lòng người yêu âm nhạc.

Trong khi đó, PartyBox On-The-Go được nhiều trang công nghệ bình chọn là loa karaoke di động đáng mua Tết này với chương trình giảm 2 triệu đồng. Chiếc loa có thể khiến nửa kia bất ngờ bởi sự đầu tư của người tặng. PartyBox On The Go tặng hẳn 2 micro, cho trải nghiệm hát ấn tượng.

Tặng loa giúp những chuyến xê dịch thêm thú vị.

Bạn có thể chọn món quà như ý cho cho nửa kia tại website của JBL Việt Nam và nhận nhiều ưu đãi.