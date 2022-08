Gợi ý 5 tựa sách nạp năng lượng cho ngày tựu trường cận kề

Chương trình “Tựu trường sale chất - Bứt phá năm học mới” trên Shopee mang đến nhiều tựa sách bổ ích, giúp người trẻ lên dây cót tinh thần cho hành trình khám phá tri thức.

Nếu đang có ý định tìm kiếm tựa sách giúp nạp năng lượng cho năm học mới, bạn có thể tham khảo chương trình “Tựu trường sale chất - Bứt phá năm học mới” của Shopee, diễn ra trong ngày 11/8. Bên cạnh mua được tựa sách hay với giá tốt, thông qua chương trình mừng Shopee Book Club tròn 2 năm ra mắt, bạn có cơ hội nhận voucher độc quyền giảm đến 500.000 đồng và hàng nghìn deal hấp dẫn khi mua sắm sách giáo khoa, sách ôn luyện, sách tự lực (self-help) và nhiều ưu đãi cho đồ văn phòng phẩm.

“Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ”

Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ được chấp bút bởi một trong những tác giả trẻ tài năng của Trung Quốc - Lư Tư Hạo. Sách gồm 4 phần về cuộc sống, tình bạn, ước mơ, và tình yêu. Nội dung cuốn sách hứa hẹn tạo động lực để người trẻ nuôi dưỡng những giấc mơ lớn, sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều mục tiêu.

Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ do tác giả trẻ Lư Tư Hạo chấp bút.

“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”

Bằng giọng văn nhẹ nhàng gần gũi, Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ tập hợp những câu chuyện nhỏ mà tác giả muốn gửi gắm đến độc giả. Nếu đã có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng trong tương lai, quyển sách sẽ giúp bạn tìm ra cách để chinh phục nó. Còn nếu đang ẩn nấp trong “vỏ ốc” an toàn của bản thân, Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ sẽ giúp bạn tìm thấy động lực để thay đổi và nỗ lực nhiều hơn.

“Yêu mình trước đã, yêu đời để sau”

Yêu mình trước đã, yêu đời để sau được chấp bút bởi Vex King - nhà văn, huấn luyện viên tinh thần, doanh nhân từng trải qua vô vàn thử thách trong quá trình trưởng thành. Đây là một cuốn sách thích hợp để người trẻ bắt đầu một năm mới, một hành trình mới hay một con người mới. Bởi khi biết yêu bản thân đủ nhiều, bạn sẽ thấy cuộc đời thật tươi đẹp và đáng sống.

“Bạn không thông minh lắm đâu”

Bạn không thông minh lắm đâu là một cuốn sách minh họa đầy hài hước về những điều khác so với tưởng tượng của mọi người, thậm chí khá phũ phàng. Qua mỗi chủ đề của cuốn sách này, bạn sẽ có được những cách nhìn nhận sáng suốt hơn về bản thân. Từ đó, bạn có thể thấu hiểu chính mình hơn, góp phần giúp cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.

“999 lá thư gửi cho chính mình”

999 lá thư gửi cho chính mình là một sáng tác đầy cảm hứng của tác giả nổi tiếng Miêu Công Tử, mang một màu sắc riêng biệt qua những lời tự sự trong những dòng thư. “Nhâm nhi” cuốn sách này, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, giá trị của bản thân và học được cách bình tĩnh, lạc quan trước mọi thử thách của cuộc sống.

