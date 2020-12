Gợi ý 5 điểm đi chơi ngắn ngày dịp Tết

Ninh Bình: Trong chuyến du xuân Ninh Bình dịp Tết, du khách có thể kết hợp đi lễ chùa cầu may và vãn cảnh tại nhiều điểm du lịch như Tam Cốc, Bích Động, Tràng An, Hang Múa, động An Tiêm, di tích cố đô Hoa Lư… Bạn không nên bỏ lỡ món ăn dân dã như thịt dê núi, cơm cháy, miến lươn, cua đồng rang lá lốt.