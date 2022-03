Gợi ý 3 hoạt động thể chất cho ngày nghỉ

Vận động nhẹ nhàng cũng là một gợi ý giúp bạn giảm stress sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Vận động nhẹ nhàng cũng là một gợi ý giúp bạn giảm stress sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Cuối tuần này, bạn có thể "đổi gió" bằng một số hoạt động thể chất như: tour đạp xe, chèo SUP và chơi mini golf.

Vận động cũng là cách giúp bạn đốt calo và "xốc" lại tinh thần sau thời gian làm việc vất vả. Bạn có thể tự tham gia một mình hoặc rủ thêm bạn bè đều phù hợp.



Tham gia tour đạp xe

Đạp xe tuy không phải bộ môn quá mới lạ nhưng các tour đi xe đạp vào cuối tuần cũng khá thú vị. Đây cũng là cơ hội để bạn khám phá và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh dưới góc nhìn khác.

Chủ nhật này, tại TP.HCM, bạn có thể tham gia tour xe đạp do Mekong Plus Vietnam hoặc Morning Ride Saigon tổ chức.

Ảnh: Mekong Plus Vietnam

Nếu không thường xuyên đạp xe, tôi nghĩ bạn nên chọn tour do Mekong Plus Vietnam tổ chức. Quãng đường di chuyển ngày hôm đó khoảng 15 km, xuất phát từ đường Số 20 (TP Thủ Đức) đến phường An Phú Đông (quận 12).

Điểm đặc biệt của tour này là bạn sẽ khám phá thành phố bằng xe đạp tre, thân thiện với môi trường. Giá vé tham gia là 300.000 đồng/người.

Ảnh: Saigon Morning Ride

Cung đường hơn 100 km, khám phá tỉnh Long An của Saigon Morning Ride sẽ phù hợp hơn với những người có độ bền cao và đạp xe thường xuyên.

Tour sẽ khởi hành lúc 5h30 tại TP.HCM và xuất phát đạp về từ Long An lúc 15h. Chi phí tham gia là 150.000 đồng/người. Nếu chưa có xe đạp, bạn có thuê xe với mức giá 250.000 đồng/chiếc.



Chèo SUP

Thời gian gần đây, chèo thuyền ván đứng (SUP) khá phổ biến ở Việt Nam và nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ tại TP.HCM. Hiện, có rất nhiều đơn vị tổ chức bộ môn này với mức giá khác nhau.

Zing gợi ý bạn chương trình khám phá rạch dừa nước tại câu lạc bộ Saigon SUP Club (Bình Quới, quận Bình Thạnh) vào ngày cuối tuần. Bạn nên đặt lịch trước để có thể chủ động về mặt thời gian.

Ảnh: Saigon SUP Club

Giá dịch vụ cho chuyến đi này là 825.000 đồng/người. Trước khi trải nghiệm, bạn sẽ được huấn luyện cách chèo cơ bản. Các hướng dẫn viên ở đây được đánh giá có chuyên môn cao, hướng dẫn tận tình và kỹ càng.

Lưu ý, bạn phải mặc áo thể thao thoáng mát, tay dài, nón và chuẩn bị một bộ đồ cá nhân khi tham gia.

Vừa chèo SUP, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên sẽ giúp bạn quên đi những mệt mỏi thường nhật trong cuộc sống.

Ngoài ra, bạn còn có thể trải nghiệm bộ môn thể thao này tại một số địa chỉ sau: Saigon Paddle Statio (quận 7), Go Sup (TP Thủ Đức), What SUP (quận Bình Thạnh),...



Chơi mini golf

Thay vì ra sân trực tiếp như các golfer chuyên nghiệp, bạn có thể trải nghiệm bộ môn này tại sân golf mini. Mini golf được chơi ở loại sân gồm 9 hoặc 18 lỗ, đường banh ngắn và trên bề mặt nhân tạo như: thảm nỉ, cỏ mượt, bê tông,…

Tại TP.HCM, bạn có thể thử sức với bộ môn này ở một số địa chỉ như: Glow Up Minigolf Cafe (Đường số 1, TP Thủ Đức); Ballers - Mini Golf, Bar & Restaurant (Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh),...

Ảnh: Glow Up Minigolf Cafe

Cả 2 địa chỉ trên đều theo mô hình sân golf mini kết hợp quán cà phê hoặc quán bar. Ở Ballers sẽ có nhiều địa hình hơn cho bạn lựa chọn.

Tương tự như khi chơi ở sân lớn, người chơi đếm số lần đánh gậy để đưa bóng vào lỗ, càng nhiều gậy thì điểm càng tệ. Giá vé sẽ dao động từ 130.000 đồng trở lên.

Ảnh: Ballers - Mini Golf, Bar & Restaurant

Ngoài chơi golf, bạn có thể rủ bạn bè đến đây để uống cà phê và cocktail. Các góc check-in ở 2 địa chỉ này cũng rất nhiều.

Cuối tuần, lượng khách đến chơi khá đông, bạn nên chủ động đặt lịch trước để có được trải nghiệm tốt nhất. Sân chơi mới này sẽ giúp buổi hẹn của bạn thú vị hơn.