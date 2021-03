Gọi một người Việt là 'chin chong', thanh tra Mỹ bị đình chỉ

Duc Pham (22 tuổi) vô cùng sửng sốt khi thấy dòng chữ xúc phạm chủng tộc ngay trên bức thư gửi từ Bộ Bảo tồn và Phát triển Nhà ở New York.

Ngày 26/3, chính quyền thành phố New York (Mỹ) đã đình chỉ một thanh tra nhà ở vì sử dụng thuật ngữ phân biệt chủng tộc để định danh một người châu Á trong cơ sở dữ liệu chính phủ, theo New York Post.

Duc Pham (22 tuổi), một lập trình viên gốc Việt sống ở khu dân cư Upper East Side, là nạn nhân của vụ việc trên.

Lập trình viên Duc Pham cùng bức thư xúc phạm chủng tộc được gửi từ cơ quan chính quyền. Ảnh: Stefan Jeremiah.

Trên bức thư được gửi từ Bộ Bảo tồn và Phát triển Nhà ở New York đến căn hộ thông qua đường bưu điện, họ tên anh và những người bạn cùng phòng bị thay thế bằng “chin chong” - một từ lóng mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc sâu sắc.

Nói với New York Post, Duc Pham cho biết: “Đó có thể chỉ là lỗi do một cá nhân gây ra, không phải toàn bộ cơ quan. Tuy nhiên, thật thất vọng khi thành phố New York - nơi chúng tôi trông đợi được bảo vệ và đảm bảo những điều này không bao giờ xảy ra - lại là nguồn cơn của vấn đề”.

Duc Pham cho biết thanh tra từ Bộ Bảo tồn và Phát triển Nhà ở đến thăm căn hộ của anh sau khi những người thuê khác ở cùng tòa nhà phàn nàn với thành phố về vấn đề nước nóng và hệ thống sưởi.

Từ lóng mang nghĩa phân biệt chủng tộc được đề trên bức thư gửi đến Duc Pham và các bạn cùng nhà. Ảnh: FBNV.

“Chúng tôi mời thanh tra vào nhà. Chúng tôi chẳng trò chuyện mấy. Ông ta trông rất lịch sự. Cuộc gặp gỡ kết thúc rất nhanh, chưa đầy 30 phút”, chàng trai kể lại.

Do đó ngày 24/3, anh vô cùng sửng sốt khi thấy dòng chữ xúc phạm chủng tộc trên bức thư của Bộ Bảo tồn và Phát triển Nhà ở New York.

Duc Pham lập tức đăng hình ảnh chiếc phong bì lên mạng xã hội, cùng với dòng chú thích bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc. Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên Internet. Đến ngày 26/3, các nhà lãnh đạo thành phố đưa ra quyết định đình chỉ vị thanh tra kia.

Phát ngôn viên của Bộ Bảo tồn và Phát triển Nhà ở cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ để xác định hành động kỷ luật tiếp theo. Chúng tôi đã liên hệ với cá nhân bị ảnh hưởng để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc”.

“Thành phố New York đoàn kết cùng nhau để #StopAsianHate. Chính quyền thành phố không dung chứa nạn phân biệt chủng tộc”, Bill Neidhardt, thư ký báo chí của Tòa thị chính New York, đăng trên Twitter.

Bức thư xuất hiện trong bối cảnh bạo lực nhắm vào người gốc Á bùng phát ở nước Mỹ nói chung, thành phố New York nói riêng. Lực lượng cảnh sát New York thống kê 26 vụ tấn công nhắm vào cộng đồng gốc Á chỉ trong vài tháng đầu năm.

Đội Tuần tra An ninh Cộng đồng (PSP) bắt đầu tổ chức các hoạt động tuần tra quanh khu phố người Hoa ở New York từ ngày 22/3. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tội phạm thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á tiếp tục gia tăng, theo AFP.