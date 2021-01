Gói ghém chi tiêu để thưởng Tết giáo viên

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chuyện thưởng Tết khiến nhiều giáo viên mong đợi nhưng ngược lại, không ít người cảm thấy chạnh lòng.

Tại TP.HCM, trái với dự đoán mức thưởng Tết sụt giảm tại các trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường học cho biết cố gắng tiết kiệm, gói ghém chi tiêu nên mức thưởng Tết năm nay cho giáo viên vẫn tương đương năm ngoái.

Mỗi giáo viên được nhận ít nhất 1,5 triệu đồng

Thưởng Tết của giáo viên tại các trường ở TP.HCM lâu nay phụ thuộc vào quy chế chi tiêu nội bộ ở mỗi trường. Chính vì thế, khoản thưởng Tết cao hay thấp phụ thuộc vào khoản kết dư cuối năm của từng trường. Nếu so sánh giữa các trường thì có mức chênh lệch khá lớn nhưng giữa các giáo viên trong cùng một trường thì chênh nhau không nhiều.

Theo khảo sát nhiều trường THPT tại TP.HCM, năm nay có mức thưởng từ 10-20 triệu đồng/người, trong khi đó, các trường mầm non thì mức thưởng lại ít hơn, chỉ 3-5 triệu đồng. Riêng đặc thù tại TP.HCM, cứ vào dịp Tết nguyên đán, mỗi giáo viên ở các cơ sở công lập đều được nhận khoảng 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ của thành phố.

Các trường tại TP.HCM đang cân đối ngân sách để thưởng Tết cho giáo viên. Ảnh: Tấn Thạnh.

Theo hiệu trưởng một trường THPT, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, chuyện thưởng Tết của giáo viên luôn là con số bí mật giữa trường này với trường khác, giữa giáo viên này với giáo viên khác. Ngoài là chuyện "tế nhị" khi so sánh, các trường cũng rất ngại công bố mức thưởng. Sở dĩ thưởng Tết giáo viên là chuyện "nhạy cảm" vì mức thưởng phụ thuộc vào việc quản lý, hoạt động của nhà trường. Ngân sách nhà nước không chi cho hoạt động thưởng Tết mà chi trên số lượng học sinh.

Những trường nào gói ghém chi tiêu, kèm thêm những khoản như cho thuê mặt bằng, cho thuê sân bãi buổi tối... thì có thêm thu nhập. Sau khi chi cho những hoạt động, sẽ còn khoản kết dư cuối năm và tùy thành tích lao động, vị trí công việc, giáo viên, nhân viên sẽ được chia bao nhiêu.

"Ngoài ra, thưởng Tết cao hay thấp còn phụ thuộc thêm yếu tố quỹ lương cho thầy cô. Chẳng hạn, cùng một số lượng học sinh được cấp ngân sách chừng đó nhưng trường nào nhiều giáo viên trẻ thì hệ số lương thấp, quỹ lương vì thế sẽ dôi ra nhiều hơn so với trường có nhiều giáo viên thâm niên" - vị này cho biết.

Chênh lệch mức thưởng giữa trường công, tư

Theo lãnh đạo trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM), sau khi tổng kết thu chi của năm 2020 thì ban giám hiệu sẽ căn cứ vào các tiêu chí như thâm niên, danh hiệu thi đua, nhiệm vụ, chức vụ... để tính mức chi cụ thể đối với từng giáo viên. Đặc biệt, năm nay trường cố gắng giữ ổn định mức chi cho thầy cô như năm trước, vào khoảng 8-14 triệu đồng.

Trong khi đó, tại trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM), ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nếu như mọi năm, mỗi dịp Tết đến, giáo viên sẽ được nhận cùng lúc 3 khoản, gồm: thu nhập tăng thêm quý IV theo Nghị quyết 03 của HĐND TP, thu nhập tăng thêm do tiết kiệm ngân sách trong năm của trường và tiền thưởng Tết.

Năm nay, do dịch Covid-19, khoản tiền thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm ngân sách của trường giảm mạnh, do đó có thể giáo viên sẽ không có khoản này. Riêng tiền thưởng Tết nguyên đán, mỗi giáo viên chỉ được khoảng 1,4 triệu đồng, giảm hơn 50% so với năm ngoái. Ở năm học trước, tính tổng 3 khoản nói trên thì mức thấp nhất mà giáo viên trường này được nhận là 15 triệu đồng; còn người cao nhất được nhận tới 32 triệu đồng.

Tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP,HCM), ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mức thưởng Tết năm nay tương đương năm ngoái do chủ trương tiết kiệm chi tiêu của nhà trường, mỗi giáo viênđược hơn 10 triệu đồng.

"Nhà trường cố gắng hết sức để giữ mức thưởng này vì đây cũng là niềm mong chờ, hy vọng của giáo viên" - ông Đảo nói.

Trái ngược với khối công lập, ở các trường ngoài công lập, mức thưởng Tết giáo viên ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Theo thầy Trần Minh, Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Đào Duy Anh (quận 6, TP.HCM), hiện trường đang cân đối kinh phí để chi thưởng cho giáo viên dịp Tết. Tiền thưởng của từng năm khác nhau, do trường ngoài công lập nên phải căn cứ vào lợi nhuận của từng năm.

Dự kiến giáo viên sẽ thưởng Tết 2-8 triệu đồng/người, tùy vào thâm niên công tác, thành tích đóng góp trong năm học...

Trong khi đó, theo thầy M., giáo viên một trường THPT ngoài công lập tại quận Tân Phú (TP.HCM), trường chưa tổng kết nhưng dự kiến năm nay giáo viên chỉ có một khoản thưởng gọi là tháng lương thứ 13, khoảng 5-6 triệu đồng/người.

"Trong đợt dịch vừa qua, trường tổ chức dạy học trực tuyến nhưng nguồn kinh phí không thu được bao nhiêu vì mục đích chính vẫn là giữ chân học sinh, san sẻ với phụ huynh chứ không tính đến lợi nhuận" - thầy M. cho biết.