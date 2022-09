Gọi bạn gái không về, người đàn ông đốt tủ quần áo gây cháy chung cư

Tối 25/9, chị L. đi chơi và Vũ gọi điện thoại nhưng chị này nói không về. Người đàn ông sau đó đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái.

Vụ cháy khiến khói bốc lên nhiều căn hộ phía trên của tòa chung cư NOCT. Ảnh: B.V.

Liên quan vụ hỏa hoạn tại chung cư NOCT (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đêm 25/10, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do Nguyễn Đình Hoàn Vũ (sinh năm 1983, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đốt tủ quần áo. Nghi can được xác định đang sinh sống trong căn hộ trên cùng chủ nhà là chị N.T.L..

Tại trụ sở công an, Vũ khai cách đây một thời gian có quen biết với chị N.T.L. và hai người có tình cảm với nhau. Tháng 4/2022, Vũ từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L. tại căn hộ này. Giữa 2 người sau đó đã nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 25/9, chị L .đi chơi và Vũ gọi điện thoại nhưng chị này nói không về. Người đàn ông sau đó đốt tủ quần áo và quay clip gửi cho bạn gái với hy vọng chị L. sẽ lo lắng và về nhà.

Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát nhanh đã lan ra cả phòng ngủ. Cột khói đen bốc lên nhiều tầng phía trên của chung cư.

Trước đó, ngày 21/8, cũng tại tòa chung cư này đã xảy ra vụ hỏa hoạn do sự cố tại tủ kỹ thuật điện ở tầng 7, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát khi đó đã giải cứu được 15 người mắc kẹt trong tòa nhà.