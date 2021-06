'Godzilla vs. Kong' vượt mốc 100 triệu USD tại Mỹ

Sau "Vùng đất câm lặng II", "Godzilla vs. Kong" là tác phẩm thứ hai ở thị trường Bắc Mỹ đạt doanh thu hơn 100 triệu USD trong mùa dịch.

Ngày 20/6, theo Variety, sau khoảng 3 tháng phát hành, Godzilla vs. Kong chính thức vượt mức 100 triệu USD trong mùa dịch. Vài tuần gần đây, doanh thu phim tăng sau thời gian chững lại. Trong 12 tuần, phim có tổng doanh thu là 100,113 triệu USD .

Tại phòng vé quốc tế, Godzilla vs. Kong thành công với doanh thu 342 triệu USD . Hiện, phim của Warner Bros. thu về tổng cộng 442,5 triệu USD .

Con số này ấn tượng hơn so với doanh thu của bộ phim tiền nhiệm. Godzilla: King of the Monsters (2019) chỉ thu về 386 triệu USD toàn cầu. Chưa kể, Warner Bros. cho chiếu Godzilla vs. Kong trên ứng dụng trực tuyến.

Godzilla vs. Kong chứng minh sức hút trong mùa dịch.

Khi ra mắt đầu tháng 4, phim của Warner Bros. đạt kỷ lục phòng vé. Phim thu về 32 triệu USD dịp cuối tuần và 48,5 triệu USD sau 5 ngày ra mắt, theo Variety. Doanh thu của Godzilla vs. Kong nằm ngoài sự kỳ vọng của nhà sản xuất.

Phim chiếu tại 3.064 rạp ở Bắc Mỹ. Việc khán giả chịu đến rạp chứng tỏ sức hút của màn ảnh rộng, vì phim được chiếu song song trên ứng dụng HBO Max. Tại Canada - nơi 80% rạp phim vẫn đóng cửa - phim thu về 3 triệu USD trên nhiều nền tảng kỹ thuật số.

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ hai có doanh thu trên 100 triệu USD trong kỷ nguyên đại dịch. Trước đó, Vùng đất câm lặng II có màn ra mắt ấn tượng, hiện thu về 125 triệu USD tại phòng vé nội địa.

Không giống như Godzilla vs. Kong, phim của đạo diễn John Krasinski chỉ phát hành ở rạp. Sau 45 ngày công chiếu, Vùng đất câm lặng II sẽ có trên ứng dụng phát trực tuyến.