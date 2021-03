‘Godzilla vs. Kong’ và tiềm năng bùng nổ tại phòng vé quốc tế

“Godzilla vs. Kong” được kỳ vọng trở thành bom tấn lớn nhất của Hollywood phát hành tại các thị trường quốc tế sau thời điểm đại dịch bùng phát.

Bộ phim giả tưởng Godzilla vs. Kong do Legendary sản xuất và Warner Bros. phát hành sẽ chính thức khởi chiếu tại 38 thị trường quốc tế từ ngày 26/3.

Tác phẩm có những suất chiếu sớm từ 24/3 tại Mexico, Đài Loan, Indonesia và Ấn Độ, ngày 25/3 tại Nga, Hàn Quốc, Australia, Việt Nam, và tới 26/3 sẽ bùng nổ tại thị trường điện ảnh Trung Quốc. Tại Mỹ, phim được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max từ 31/3.

Kỳ vọng doanh thu mở màn 70 triệu USD

Theo cây viết Nancy Tartaglione của Variety, nhiều nguồn tin dự đoán doanh thu dịp cuối tuần của Godzilla vs. Kong tại các thị trường quốc tế sẽ đạt mốc 70 triệu USD và tăng mạnh nếu được khán giả Trung Quốc đón nhận tích cực. Cuộc đụng độ của các quái thú trên màn ảnh được kỳ vọng là bom tấn Hollywood đầu tiên bùng nổ tại phòng vé quốc tế.

Trong lần đối đầu Godzilla, Kong đã được nâng cấp đáng kể về kích thước.

Sự lạc quan dành cho Godzilla vs. Kong lúc này hoàn toàn có cơ sở. Mùa hè 2019, Godzilla: King of the Monsters đã thu về 130 triệu USD sau tuần đầu khởi chiếu ở 75 thị trường ngoài Bắc Mỹ. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 66 triệu USD .

Trong giai đoạn chiếu sớm, nhà phát hành hy vọng có thể lôi kéo nhóm người hâm mộ trung thành Godzilla và King Kong ra rạp thưởng thức tác phẩm. Phản hồi tích cực của làn sóng đầu tiên sẽ tạo hiệu ứng truyền miệng, thu hút thêm khán giả ra rạp.

Godzilla vs. Kong từng được lên kế hoạch phát hành vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, phim phải hoãn lại một năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời điểm hiện tại, dự án của hãng Legendary chính là cơn mưa có thể thỏa mãn cơn khát bom tấn hành động của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Khó khăn tại thị trường Trung Quốc

Cũng theo Variety, tại Trung Quốc, nơi Legendary nắm quyền trực tiếp phát hành Godzilla vs. Kong, hãng dự đoán mức doanh thu mở màn thấp nhất 50 triệu USD , còn cao nhất là 70 triệu USD . Thị trường điện ảnh quốc gia đông dân nhất thế giới được kỳ vọng sẽ giúp doanh thu bộ phim đột phá.

Thương hiệu Godzilla đã có tuổi đời gần bảy thập kỷ nhưng vẫn vẹn nguyên sức hút.

Thị trường điện ảnh Trung Quốc ghi nhận sự hồi phục đáng kinh ngạc trong nửa cuối 2020 và các tháng đầu năm 2021 với sự bùng nổ của nhiều tác phẩm điện ảnh nội địa. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả quốc gia tỷ dân với một bộ phim không đến từ Trung Quốc, lại phát hành vào thời điểm không phải mùa lễ hội, không có gì là chắc chắn.

Godzilla vs. Kong bước đầu được khán giả Trung Quốc đón nhận, dù không quá nồng nhiệt. Bộ phim đang dẫn đầu lượng vé đặt trước dịp cuối tuần từ 26-28/3 với khoảng 3,8 triệu USD thống kê tính tới sáng 24/3.

Hôm 21/3, Variety từng bày tỏ lo ngại về việc thị trường Trung Quốc dần phai nhạt hứng thú với các tựa phim mới từ Hollywood. Trong năm 2020, các bộ phim Hollywood khi phát hành tại thị trường Trung Quốc hậu giãn cách xã hội đều thu kết quả khiêm tốn trong tuần đầu khởi chiếu.

Tenet thu 66,6 triệu USD , Soul là 57,9 triệu USD , The Croods: A New Age kiếm 53,7 triệu USD và Avatar bỏ túi 44 triệu USD đợt tái phát hành. Nhưng cả Wonder Woman 1984 lẫn Mulan đều thất bát. Con số làm dấy lên lo ngại về làn sóng tẩy chay các sản phẩm thương mại Mỹ tại Trung Quốc.

Chiến dịch marketing cho Godzilla vs. Kong tại Trung Quốc không bao gồm việc treo áp phích tại các trung tâm thương mại, trong khi đây là một trong những kênh quảng cáo quan trọng. Các sự kiện họp báo, giao lưu giữa đoàn phim với người hâm mộ cũng không thể tổ chức. Đây là một thách thức lớn dành cho Godzilla vs. Kong.

Tiềm năng tại các thị trường quốc tế

Với King of the Monster, thị trường Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua doanh thu quốc tế, theo sau là Nhật Bản, Mexico, Anh và Đài Loan. Nhóm thị trường này, cùng Nga, được kỳ vọng là nguồn thu chính của Godzilla vs. Kong trong ba ngày cuối tuần.

Phim nhận được lời khen ngợi của giới phê bình Mỹ sau các suất chiếu họp báo.

Hàn Quốc, một trong những thị trường điện ảnh lớn tại châu Á, lại không mặn mà với các quái thú khổng lồ. Dù Kong: Skull Island (2017) được đón nhận tích cực, King of the Monster lại hoàn toàn lép vế trước Parasite.

Châu Âu, về tổng thể, cũng không phải thị trường tiềm năng của loạt phim quái thú khổng lồ. Godzilla vs. Kong cũng chưa thể phát hành dịp cuối tuần ở châu Âu bởi hệ thống rạp chiếu phim Anh, Pháp, Đức và Italy vẫn đang đóng cửa.

Godzilla Vs. Kong có sự góp mặt của Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Kyle Chandler và Demian Bechir. Phim do đạo diễn Adam Wingard thực hiện từ kịch bản của Eric Pearson và Max Borenstein.

Tác phẩm đang có lợi thế lớn từ việc không phải cạnh tranh với bất kỳ bom tấn Hollywood nào trong tháng 3 và 4. Godzilla vs. Kong được kỳ vọng trở thành tác phẩm hâm nóng phòng vé toàn cầu quý I năm 2021.