‘Godzilla vs. Kong’ tiếp sức Hollywood với doanh thu 48,5 triệu USD

Theo tạp chí Variety, Godzilla vs. Kong có màn ra quân đáng khích lệ tại thị trường Bắc Mỹ. Dù khởi chiếu ngoài rạp và trực tuyến cùng lúc từ 31/3, bộ phim vẫn thu 48,5 triệu USD tại phòng vé trong năm ngày đầu trình chiếu.

Trước đó, phim đã khởi chiếu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ từ 26/3. Tính tới trước kỳ nghỉ cuối tuần qua, Godzilla vs. Kong thu gần 140 triệu USD bên ngoài Bắc Mỹ.

Nếu chỉ tính ba ngày cuối tuần, thành tích của Godzilla vs. Kong là 32 triệu USD . Đây là thành tích ra mắt tốt nhất đối với một bộ phim tại Bắc Mỹ trong một năm qua, vượt hơn Wonder Woman 1984 ( 16,7 triệu USD ) và Tom & Jerry ( 14 triệu USD ).

Thành tích đến từ việc Godzilla vs. Kong có mặt tại 3.064 rạp Bắc Mỹ, con số kỷ lục sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát và khiến nhiều rạp chiếu phim phải đóng cửa. Đáng chú ý, khi sử dụng HBO Max, người dùng không phải trả thêm tiền để theo dõi bộ phim, như cách Disney từng áp dụng với Mulan trên Disney+.

Trên Variety, David A. Gross - một chuyên gia tư vấn phim ảnh tại Franchise Entertainment Research - cho biết thành tích của Godzilla vs. Kong là rất đáng khen trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh vẫn còn bộn bề khó khăn. “Con số có lẽ chỉ bằng một nửa thành tích giữa bối cảnh thông thường. Song, nó cho thấy những tín hiệu tích cực đối với rạp chiếu phim và nhà phát hành”, anh nói.

Cuối tuần qua, Godzilla vs. Kong còn thu thêm 71 triệu USD bên ngoài Bắc Mỹ, trong đó có 44 triệu USD từ riêng Trung Quốc. Tổng thành tích toàn cầu của bộ phim lúc này là 285 triệu USD . Trước đó, các nhà sản xuất tiêu tốn 165 triệu USD để sản xuất tác phẩm thứ tư thuộc MonsterVerse.

Tạp chí Variety nhận định kết quả của Godzilla vs. Kong sẽ giúp các hãng phim có thêm niềm tin và giữ lịch phát hành mùa hè năm nay.

Không có thêm bom tấn nào ra rạp trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5. Tuy nhiên, lần lượt A Quiet Place Part II, Cruella, In the Heights, Fast & Furious 9, Top Gun: Maverick và Black Widow đã được đặt lịch, bắt đầu từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 7.

Khi lịch chiếu phim ổn định, cộng thêm quá trình tiêm vaccine tiếp tục diễn ra, các chủ rạp tại Bắc Mỹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tuần qua, mới có hơn 55% rạp chiếu phim khu vực hoạt động, theo Comscore. Tuy nhiên, đa phần rạp ở New York và Los Angeles - hai thị trường lớn nhất - chưa thể hoạt động hết công suất nhằm bảo đảm giãn cách xã hội.

Bên cạnh thắng lợi của Godzilla vs. Kong, tuần qua, phim kinh dị The Unholy cũng chính thức khởi chiếu. Tác phẩm thu 3,2 triệu USD từ 1.850 rạp và giữ vị trí á quân.

Tiếp đó, phim hành động Nobody của ngôi sao Bob Odenkirk đứng thứ ba với 3 triệu USD . Hai cái tên còn lại trong top 5 phòng vé Bắc Mỹ là Raya and the Last Dragon với 2 triệu USD , và Tom & Jerry với 1,5 triệu USD .

10 bộ phim có thành tích ra mắt tốt nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong thời dịch

1. Godzilla vs. Kong* (Warner Bros.) - 48,5 triệu USD

2. Tenet* (Warner Bros.) - 20,2 triệu USD

3. Wonder Woman 1984 (Warner Bros.) - 16,7 triệu USD

4. The Croods: A New Age* (Universal) - 14,3 triệu USD

5. Tom & Jerry (Warner Bros) - 14,1 triệu USD

6. Raya and the Last Dragon (Disney) - 8 triệu USD

7. The New Mutants (20th Century) - 7 triệu USD

8. Nobody (Universal) - 6,8 triệu USD

9. The Little Things (Warner Bros.) - 4,7 triệu USD

10. Honest Thief (Open Road) - 4,1 triệu USD

*Các bộ phim ra mắt trong kỳ nghỉ kéo dài hơn ba ngày