‘Godzilla vs. Kong’ thắng lớn ở châu Á

Sau ba ngày cuối tuần, “Godzilla vs. Kong” đã dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu tại các thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư thuộc vũ trụ MonsterVerse do Legendary Entertainment và Warner Bros. hợp tác sản xuất. Sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of Monsters (2019), Godzilla vs. Kong là lần đầu tiên trong MonsterVerse hai quái thú khổng lồ cạnh tranh ngôi vị thủ lĩnh của các Titan.

Godzilla vs. Kong thu về hơn 70 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu.

Phim hội tụ các yếu tố làm nên thành công của một bom tấn hè: quy mô hoành tráng, đồ họa mãn nhãn nhãn phô diễn qua các trận chiến kinh thiên động địa giữa hai quái thú khổng lồ. Ra mắt vào thời điểm cuối tháng 3, Godzilla vs. Kong đáp ứng kịp thời nhu cầu thưởng thức các bom tấn điện ảnh Hollywood của khán giả - vốn đã bị đè nén suốt hơn một năm qua vì dịch bệnh.

Nhờ đúng người, đúng thời điểm, Godzilla vs. Kong thắng đậm tại thị trường châu Á sau ba ngày khởi chiếu, bất chấp kịch bản phim có vô số lỗ hổng tình tiết cũng như cốt truyện được xây dựng vụng về, tự mâu thuẫn với những phần phim trước đó.

Ngày 29/3, hãng Yonhap đưa tin tại xứ kim chi, Godzilla vs. Kong đã soán ngôi đầu bảng của Minari - tác phẩm nhận đề cử Oscar 2021 xoay quanh cuộc sống của một gia đình người Hàn nhập cư vào Mỹ.

Theo dữ liệu của hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, sau ba ngày, bom tấn hành động thu hút 285.000 lượt khán giả thưởng thức, chiếm 50% số vé bán ra trong ba ngày cuối tuần. Con số 570.000 lượt khán giả mua vé cũng tăng đáng kể so với 403.000 người trong tuần trước.

Theo Variety, tại Trung Quốc, Godzilla vs. Kong có tuần ra mắt thành công với doanh thu 70 triệu USD . Con số giúp tác phẩm trở thành phim nước ngoài có doanh thu mở màn cao nhất thị trường điện ảnh đất nước tỷ dân trong năm 2020 và 2021.

Thành tích của Godzilla vs. Kong cũng chiếm 82% tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp cuối tuần. Phim có 42.000 suất chiếu và bán được 11,8 triệu vé.

Cốt truyện triển khai xoay quanh nhân vật Madison Russell của (Millie Bobby Brown) là phần phi lý và yếu nhất phim.

Trong ngày khởi chiếu, Godzilla vs. Kong thu 20,9 triệu USD , gấp đôi thành tích Tenet của Christopher Nolan đạt được trong năm 2020 ( 8,7 triệu USD ). Tác phẩm cũng là phim nước ngoài có lượng vé bán trước cao nhất tại Trung Quốc kể từ sau thời điểm Covid-19 bùng phát, với 6,88 triệu USD .

Dù Godzilla vs. Kong đang đà thắng đậm tại thị trường quốc tế, khán giả Bắc Mỹ phải chờ tới 31/3 mới được thưởng thức bộ phim tại rạp và trên nền tảng HBO Max.