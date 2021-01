'Godzilla vs Kong' được chiếu sớm

"Godzilla vs Kong" được ấn định ngày phát hành tại rạp cũng như trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max vào 26/3.

Mxdwn đưa tin sau khi đạt thỏa thuận với Legendary Entertainment, Warner Bros. sẽ phát hành tựa phim Godzilla vs Kong sớm hơn, từ 26/3 thay vì 21/5 như công bố trước đây. Phim ra mắt đồng thời tại rạp và trên hệ thống dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.

Hai hãng phim đã tránh được xung đột pháp lý nảy sinh từ quyết định phát hành toàn bộ tựa phim mới năm 2021 đồng thời tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max được Warner Bros. công bố hồi cuối 2020. Trước đó, Warner Bros. đã chiến thắng Netflix trong cuộc cạnh tranh giành quyền phát hành tựa phim trị giá 200 triệu USD của vũ trụ quái vật trên dịch vụ trực tuyến.

Hình ảnh từ cuộc đụng độ sắp xảy ra trên màn ảnh giữa hai quái vật khổng lồ Godzilla và Kong. Ảnh: Legendary.

Godzilla vs Kong đánh dấu màn tái xuất của hai quái vật kinh điển trên màn ảnh cũng như trận chiến kéo dài nhiều thập kỷ giữa chúng. Phim do Adam Wingard, đạo diễn You're Next (2011), thực hiện từ kịch bản của Terry Rossio. Rossio là biên kịch của Aladdin (2019).

Cuộc đối đầu mới trên màn ảnh của Godzilla và Kong có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi gồm nam chính Alexander Skarsgård của The Legend of Tarzan (2016), Millie Bobby Brown từ Enola Holmes (2020) và Rebecca Hall trong The Prestige (2006).

Godzilla vs Kong tiêu tốn 200 triệu USD chi phí sản xuất, với 75% vốn đầu tư thuộc về hãng Legendary. Trước đó, phần mới nhất trong vũ trụ quái vật, Godzilla: King of the Monsters, được đón nhận tích cực ở thị trường quốc tế. Điều này dẫn tới kỳ vọng phần hậu truyện sắp ra mắt sẽ thắng đậm tại rạp chiếu phim châu Á.

Trong một động thái khác, Warner Bros. mới đây đã lùi ngày phát hành tiền truyện của The Sopranos (1999), The Many Saints of Newark, từ 12/3 tới 24/9.