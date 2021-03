‘Godzilla vs. Kong’ được ca ngợi sau suất chiếu dành cho báo chí Mỹ

Nhiều cây bút tại Mỹ khen ngợi “Godzilla vs. Kong” là bom tấn quái vật xứng đáng với sự mong chờ từ khán giả.

Theo Rotten Tomatoes, phản ứng từ cánh báo chí tại Mỹ sau suất chiếu sớm của Godzilla vs. Kong là hết sức tích cực. Đây là bom tấn tiếp theo thuộc vũ trụ điện ảnh MonsterVerse sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019).

Kỳ vọng của bộ phim đặc biệt tăng cao sau khi Hollywood lao đao hơn một năm qua vì đại dịch Covid-19 và hiếm bom tấn nào có cơ hội ra rạp. Scott Menzel của We Live Entertainment nhận xét: “Bộ phim diễn ra đúng với những gì mọi người đang kỳ vọng. Đó là trận chiến long trời lở đất giữa hai quái vật hàng đầu trên màn ảnh”.

Đa số cây bút khen ngợi phần kỹ xảo và hành động của Godzilla vs. Kong.

Nhiều người đồng tình Godzilla vs. Kong là bộ phim tốt nhất từ trước tới nay trong MonsterVerse. Brad Gullickson của Film School Rejects nhận định: “Trận đại chiến cuối phim là điều mà tất cả luôn chờ đợi từ vũ trụ điện ảnh này. Chúng ta chưa từng thấy điều gì như thế ở cả ba bộ phim trước”.

Sự xuất hiện cùng lúc của Godzilla và Kong biến bom tấn thành bữa đại tiệc kỹ xảo điện ảnh. Từ Cinema Blend, Mike Reyes viết: “Bộ phim có phần màu sắc và ánh sáng thu hút, rực rỡ đến khó tin”. Mike Ryan của Uproxx đồng tình: “Điều đáng khen nhất ở Godzilla vs. Kong là những trận giao chiến diễn ra giữa ban ngày. Tất cả đều rõ ràng, rành mạch”.

Tuy nhiên, bộ phim không chỉ có sự góp mặt của Godzilla và Kong. Con người đóng vai trò nhất định trong phim, nhưng khó lòng tỏa sáng giữa bối cảnh như thế. “Quả không dễ để giúp những nhân vật con người trở nên nổi bật trong một bộ phim như thế này”, Perri Nemiroff của Collider bình luận.

Gay gắt hơn, Germain Lussier từ io9 viết: “Các nhân vật con người hay câu chuyện của họ nhàm chán, phi logic”. Dẫu vậy, số đông dành sự ưu ái cho nhân vật Jia của diễn viên nhí Kaylee Hottle. Cô bé điếc có khả năng giao tiếp với Kong đã đem lại cảm xúc nhất định cho tác phẩm.

Kaylee Hottle vào vai cô bé điếc có khả năng giao tiếp với Kong.

Nhóm cây bút từ Cinema Blend thì cảm thấy tiếc nuối trước việc bộ phim không dành thêm thời lượng để đào sâu hay mở rộng MonsterVerse, thay vì chủ yếu gói ghém những gì ba tác phẩm trước đã đề ra. Song, họ vẫn cho rằng đây là một tác phẩm giải trí tốt.

Vậy liệu Kong hay Godzilla sẽ dành được nhiều tình cảm hơn? John Nguyen của Nerd Reactor khẳng định: “Trái tim của bộ phim là Kong”. Đồng ý với điều đó, Rodrigo Perez của The Playlist kết luận: “Bộ phim chứng minh tình yêu dành cho Kong là hoàn toàn đúng đắn. Đây chắc chắn là nhân vật hấp dẫn hơn”.

Tại Việt Nam, Godzilla vs. Kong chính thức khởi chiếu từ 26/3.

