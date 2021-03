‘Godzilla vs. Kong’: Đại chiến quái vật khổng lồ mãn nhãn

Tác phẩm tham vọng của đạo diễn Adam Wingard chứa đựng những phân cảnh chiến đấu ấn tượng, nhưng không tránh khỏi sự nhàm chán mỗi khi con người xuất hiện.

Thể loại: Giả tưởng, hành động

Đạo diễn: Adam Wingard

Diễn viên: Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Kaylee Hottle, Millie Bobby Brown, Julian Dennison, Demián Bichir, Shun Oguri

Đánh giá: 7/10

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư của vũ trụ điện ảnh MonsterVerse.

Là phần tiếp theo của vũ trụ quái vật MonsterVerse do Legendary Entertainment và Warner Bros. khởi xướng, Godzilla vs. Kong đặt hai quái vật khổng lồ lên sàn đấu để xem ai mới là thủ lĩnh của các Titan.

Với những khán giả chờ đợi một bom tấn hoành tráng với những trận giao đấu kinh thiên động địa giữa hai ông lớn, họ hẳn sẽ rất mãn nguyện.

Trong khi đó, tuyến nhân vật con người của tác phẩm thiếu logic hơn hẳn các phần trước. Cứ như thể trên hành trình khai thác cuộc chiến không đội trời chung giữa hai loài quái vật, đội ngũ nhà làm phim đã bỏ quên câu chuyện về nhân loại ở đâu đó.

Cuộc chiến nảy lửa giữa hai Titan mạnh bậc nhất

Godzilla vs. Kong lấy bối cảnh vài năm sau những sự kiện ở Godzilla: King of the Monsters (2019). Sau khi chiến thắng King Ghidorah, Godzilla giành lấy ngôi vị “vua của các Titan”. Nhưng ở đoạn after-credits của bộ phim, Kong xem ra không đồng ý với điều đó.

Được cho là đứng về phe nhân loại, nhưng Godzilla lúc này đột nhiên tái xuất và có những hành vi phá hoại. Một vài sự kiện tiếp theo khiến con người quyết định tìm đến Kong, nhằm đi kiếm nguồn năng lượng bí ẩn được cho là nằm ở “Trái Đất rỗng”. Dĩ nhiên, Godzilla là chướng ngại lớn nhất đối với kế hoạch này.

Godzilla vs. Kong chứa đựng những trận đại chiến mãn nhãn giữa hai loài quái thú.

Kong lúc này đã phổng phao hơn rất nhiều so với thời Kong: Skull Island (2017), tức thập niên 1970. Khi giao đấu, Godzilla không còn lợi thế về thể hình khi cả hai giờ đã đô con gần như ngang nhau.

Điều đó khiến trận đấu trong Godzilla vs. Kong trở nên vô cùng gay cấn. Godzilla trong phần phim này trở nên mạnh kinh hoàng, liên tục thi triển tuyệt kỹ “hơi thở nguyên tử” (atomic breath). Phía bên kia, Kong cũng chẳng phải tay vừa. Để đối đầu với cơ bắp, sinh vật sử dụng bộ não, vận dụng sức mạnh và trí thông minh vượt trội để khắc chế kẻ thù.

Không đi sâu vào nội dung cuộc đấu vốn rất xứng đáng để thưởng thức ngoài rạp, bộ phim đã làm tốt về mặt kỹ xảo khi đem đến bữa tiệc thị giác phục vụ khán giả. Weta Digital - xưởng kỹ xảo đứng sau hàng loạt bom tấn đình đám từ Avatar, Vũ trụ Điện ảnh Marvel, DC cho đến Game of Thrones - đem đến những khung hình chuẩn mực bom tấn cháy nổ.

Những pha đánh đấm khiến cả thành phố đổ nát hay thậm chí tạo nên cả một thế giới diệu kỳ đều mang cảm giác rất thật. Kết hợp cùng biên đạo hành động tài tình, những đòn đánh của hai nhân vật chính mạch lạc và sống động để khán giả đại chúng có thể dễ dàng theo dõi.

Ấn tượng nhất phải kể đến trường đoạn giao chiến ở Hong Kong, khi hai quái vật quần thảo giữa thành phố rực rỡ ánh đèn neon hồng - tím - xanh - vàng ngoạn mục. Người xem có cảm giác như đang được tham gia một chuyến du ngoạn công viên giải trí không có hồi kết.

Có thể khẳng định rằng về mặt nghe - nhìn, Godzilla vs. Kong chính là tác phẩm mà công chúng đã chờ đợi rất lâu để có cơ hội thưởng thức ngoài rạp giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát và âm ỉ trong suốt hơn một năm qua.

Cốt truyện lỏng lẻo, con người mờ nhạt

Có nhiều lý do để con người phải xuất hiện trong câu chuyện về các loài quái vật. Bản thân Godzilla hay Kong không đủ chiều sâu để có thể tự kể một câu chuyện hoàn chỉnh trên màn ảnh. Các Titan khổng lồ thực chất chỉ là phương tiện nêu bật mối quan hệ giữa con người với sức mạnh, thiên nhiên, môi trường, thảm họa.

Sau cùng, con người vẫn phải là ngôi sao trong bộ phim, có nhiệm vụ tạo nên cao trào và giải quyết các vấn đề mà bản thân hai “ông kẹ” không làm được hoặc không quan tâm. Và cũng không thể để hai con quái thú cứ thế cắn xé nhau suốt hai tiếng đồng hồ liền.

Con người hoàn toàn mờ nhạt trong bom tấn và không đóng góp gì nhiều cho cốt truyện.

Tuy nhiên, Godzilla ngông nghênh đã đành, các nhân vật trong phim đằng này cư xử còn vô lý hơn cả một con thằn lằn cổ đại. Nhân vật Madison Russell của Millie Bobby Brown khuyến khích mọi người lắng nghe thuyết âm mưu, lái xe đột nhập khu vực tư nhân, đối đầu với binh lính có vũ trang, lôi bạn mình (Julian Dennison) vào vòng nguy hiểm.

Bên kia, “team Kong” có đại diện là tiến sĩ Ilene Andrews (Rebecca Hall), khoa học gia bất đắc chí Nathan Lind do nam thần Alexander Skarsgård thể hiện, và em bé Jia (Kaylee Hottle) - cư dân cuối cùng của đảo Đầu Lâu. Ngoại trừ mối quan hệ giữa Kong và Jia, hai người còn lại tỏ ra mờ nhạt không kém.

Vấn đề nằm ở chỗ các tuyến nhân vật con người không làm rõ thêm được mối liên hệ giữa Kong với Godzilla, cũng như không đóng góp gì nhiều cho các tầng nghĩa sâu hơn mà tác phẩm muốn gửi gắm. Thật đáng tiếc, bởi nếu phần này làm tốt hơn, Godzilla vs. Kong hẳn sẽ thuyết phục hơn nhiều.

Có lẽ không nên đòi hỏi quá nhiều ở một bom tấn mà từ cái tên đã nói lên tất cả mục đích của nó: một trận chiến để đời giữa hai quái vật. Godzilla vs. Kong, với tất cả sự hoành tráng trong các phân cảnh hành động, cháy nổ, xứng đáng là bộ phim giải trí nên thưởng thức. Bạn có lẽ chẳng cần phải tư duy nhiều khi theo dõi bom tấn này.