‘Godzilla vs. Kong’: Cứu tinh Hollywood hay chỉ là trường hợp cá biệt?

Nhiều cây bút quốc tế cho rằng “Godzilla vs. Kong” sẽ giúp vực dậy Hollywood và hình thức phát hành song song không tệ như dự đoán. Song, đa số chuyên gia vẫn tỏ ra e dè.

Cuối tuần qua, Godzilla vs. Kong chính thức khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ 31/3. Cùng lúc ra mắt ngoài rạp và trực tuyến (thông qua HBO Max), bộ phim quái vật thu hơn 48,5 triệu USD sau năm ngày trình chiếu.

Đã khởi chiếu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ từ 26/3, thành tích toàn cầu của Godzilla vs. Kong hiện đạt hơn 285 triệu USD . Theo dự kiến, bom tấn trong tuần này sẽ cán mốc doanh thu 300 triệu USD toàn cầu. Trước đó, Warner Bros. cùng Legendary đã bỏ ra khoảng 200 triệu USD để thực hiện dự án thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse.

Bộ phim Godzilla vs. Kong thu 48,5 triệu USD trong kỳ nghỉ Phục sinh tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Hôm 5/4, sau khi chứng kiến kết quả tại phòng vé Bắc Mỹ, Shawn Robbins - chuyên gia tại Boxoffice.com - nhận định trên CNBC: “Một người khổng lồ đang ngủ sắp sửa được đánh thức”. Godzilla vs. Kong dường như đang kéo kinh đô điện ảnh vực dậy sau một năm bết bát vì đại dịch Covid-19, bất chấp hình thức phát hành song song.

Cứu tinh của phòng vé…

Trên trang The Guardian, cây bút James Hanton có bài viết “Tại sao Godzilla vs. Kong mới là cứu tinh phòng vé, chứ không phải Tenet”. Lúc này, bộ phim quái vật giữ kỷ lục doanh thu ra mắt tốt nhất tại thị trường Bắc Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm 2020.

Trở lại mùa hè 2020, Warner Bros. dũng cảm chiếu Tenet độc quyền ngoài rạp giữa bối cảnh đại dịch chưa được kiểm soát chặt chẽ và vaccine cũng chưa được đưa vào sử dụng. Cụm từ “cứu tinh phòng vé” đã được nhắc đến, nhưng những con số doanh thu 363 triệu USD (so với kinh phí sản xuất 200 triệu USD ) tại phòng vé không thể khiến nhà sản xuất hài lòng.

Tenet từng đạt kết quả không mong muốn khi chỉ phát hành ngoài rạp trong năm 2020.

Tenet khó hiểu với số đông đại chúng. Họ không sẵn sàng ra rạp theo dõi lại tác phẩm lần hai, lần ba để hiểu nó hơn - điều từng xảy ra với Inception (2010) cũng của Christopher Nolan trong quá khứ - giữa thời dịch.

Ngược lại, Godzilla vs. Kong đậm chất giải trí, với cốt truyện đơn giản, nếu không muốn nói là nhàm chán khi tuyến nhân vật con người trong phim hoàn toàn nhạt nhòa. Dĩ nhiên, bộ phim hưởng lợi hơn Tenet khi phòng vé tại nhiều thị trường quốc tế quan trọng, như Trung Quốc, đã vận hành trở lại.

Trên hết, những màn đại chiến giữa hai quái thú với kỹ xảo tân tiến giúp khán giả tìm thấy cảm giác thoát ly khỏi thực tại. Warner Bros. đã kỳ vọng vào kết quả khả quan sau khi trailer bộ phim ra mắt hồi tháng 1 thu hút hơn 10 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng. Đây chính là bom tấn khán giả cần và mong muốn sau một năm phải gắn chặt với chiếc TV ở phòng khách.

Hay chỉ là trường hợp cá biệt?

Tác phẩm trước đó của MonsterVerse, Godzilla: King of the Monsters (2019), ra mắt vào mùa hè 2019 bùng nổ của Hollywood. Tuy nhiên, tác phẩm quy tụ Godzilla, Mothra, Rodan và King Ghidorah thu chưa đầy 360 triệu USD toàn cầu.

Khi ấy, Godzilla vs. Kong đã được khởi động. Tuy nhiên, thành tích không như mong muốn của bộ phim năm 2019 khiến Warner Bros. cùng Legendary đến giờ vẫn chưa lên kế hoạch nối dài MonsterVerse. Do đó, việc Godzilla vs. Kong có thể tiệm cận thành tích Godzilla: King of the Monsters giữa bối cảnh dịch bệnh khiến Hollywood thêm phần tự tin.

Không có thêm phim bom tấn Hollywood nào từ giờ tới cuối tháng 5, nhưng đa số tờ báo nhận định các nhà phát hành nay có thể tự tin giữ lịch của A Quiet Place Part II, Fast & Furious 9, Top Gun: Maverick hay Black Widow cho mùa hè năm nay. Đồng thời, việc phát hành trực tuyến cùng lúc có thể không gây ra ảnh hưởng lớn cho nhà rạp.

Các chuyên gia nhận định mô hình phát hành phim song song ngoài rạp và trực tuyến sẽ chỉ tồn tại tới hết năm nay.

Tuy nhiên, trên tạp chí The Hollywood Reporter, nhiều người trong ngành vẫn bày tỏ sự e dè vào tương lai. Một người giấu tên đến từ hãng đối thủ của Warner Bros. nhận xét: “Godzilla vs. Kong không có đối thủ trên thị trường. Kết quả lúc này chỉ cho thấy người Mỹ muốn ra khỏi nhà và tới rạp đến nhường nào”.

Chuyên gia Eric Wold của B. Riley Securities chia sẻ quan điểm trên Wall Street khi cho rằng: “Một năm nữa, có lẽ sẽ không còn ai phát hành phim ngoài rạp và trực tuyến cùng lúc. Bạn không thể rút ra kết luận nào từ Godzilla vs. Kong. Bối cảnh ra rạp của tác phẩm quá đặc biệt”.

Warner Bros. từ cuối năm 2020 đã thông báo phát hành toàn bộ phim 2021 cùng lúc ngoài rạp và trực tuyến. Hãng sau đó nhấn mạnh đây chỉ là kế hoạch tạm thời, và cách thức truyền thống - giữ khoảng cách thời gian giữa chiếu rạp và trực tuyến - sẽ trở lại từ 2022.

Trong quá khứ, khoảng cách giữa hai cách thức phát hành từng có lúc là 74 ngày, rồi được rút ngắn thành 17-45 ngày tùy vào quy mô dự án. Và việc phát hành song song như Godzilla vs. Kong không thể là trạng thái “bình thường mới”.

“Để tối đa lợi nhuận, nhà sản xuất vẫn cần khoảng thời gian phim chiếu độc quyền ngoài rạp. Khoảng cách thời gian giữa hai cách thức phát hành có thể bị rút ngắn hơn. Godzilla vs. Kong đang đem lại chiến thắng cho ngành phát hành truyền thống, nhưng bối cảnh nhìn chung vẫn rất khó khăn”, Eric Handler của MKM Partners nhận định.

Một nguồn tin của THR cho biết Godzilla vs. Kong sẽ sớm hòa vốn, và đó sẽ là chiến thắng quan trọng của Hollywood trong thời dịch. Song, chặng đường tiếp theo trong năm 2021 dành cho kinh đô điện ảnh vẫn còn nhiều ẩn số khó lường và sự tự tin thái quá có thể dẫn tới thất bại, như nhiều người trong ngành đã nhận xét.