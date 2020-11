‘Godzilla vs. Kong’ có thể được đưa lên mạng và ra rạp cùng lúc

Netflix nhòm ngó bom tấn quái vật của Warner Bros. và Legendary. Sau lời từ chối, các nhà sản xuất có ý định đưa phim lên HBO Max.

Theo Flickering Myth, hãng Warner Bros. có thể đưa Godzilla vs. Kong lên sóng HBO Max và ra rạp tại Mỹ cùng lúc giống như Wonder Woman 1984. Tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại, phim vẫn được phát hành ngoài rạp theo cách truyền thống.

Theo nguồn tin của Deadline, Netlflix đã tiếp cận Warner và Legendary với khoản tiền 200 triệu USD nhằm mua bản quyền phát hành bom tấn trên hạ tầng trực tuyến. Tuy nhiên, Warner Media từ chối lời đề nghị này.

Bom tấn Godzilla vs. Kong có thể được phát hành ra rạp và dịch vụ trực tuyến cùng lúc như Wonder Woman 1984. Ảnh: Warner Bros.

Sau đó, Warner quay lại bàn luận với Legendary - đơn vị đóng góp 75% kinh phí sản xuất Godzilla vs. Kong - về việc đưa bom tấn lên hệ thống HBO Max của mình. Nguồn tin cho biết các bên đang chờ đợi kết quả của Wonder Woman 1984 để đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi được báo chí tiếp cận, đại diện Warner Bros. cho biết họ chưa đưa ra quyết định nào cụ thể và Godzilla vs. Kong vẫn dự kiến ra rạp trên toàn cầu từ 21/5/2021.

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư thuộc vũ trụ quái vật điện ảnh MonsterVerse, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019). Phim ban đầu dự kiến ra rạp trong năm 2020, nhưng phải dời lịch phát hành sang 2021 do đại dịch Covid-19.

Do đạo diễn Adam Wingard thực hiện, Godzilla vs. Kong có sự góp mặt của các diễn viên Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Chương Tử Di, Julian Dennison, Demian Bichir, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez…

Cũng bởi dịch bệnh, Wonder Woman 1984 liên tục bị trì hoãn phát hành. Tuy nhiên, hồi đầu tuần, Warner Bros. quyết định khởi chiếu tác phẩm siêu anh hùng cùng lúc trên HBO Max và ngoài rạp tại các nơi đã tái hoạt động ở Mỹ từ 25/12.