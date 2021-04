‘Godzilla vs. Kong’ cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại Việt Nam

Bom tấn quái vật thuộc vũ trụ điện ảnh MonsterVerse đạt thành tích phòng vé khả quan tại Việt Nam sau hơn một tuần trình chiếu.

Theo nhà phát hành CGV, Godzilla vs. Kong chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại Việt Nam. Thành tích đến sau tổng cộng 9 ngày trình chiếu, trong đó có một ngày chiếu sớm. Chỉ trong riêng hôm chiếu sớm 25/3, phim thu gần 11 tỷ đồng .

Godzilla vs. Kong hiện là bộ phim ngoại có doanh thu cao nhất thị trường Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2021. Đây cũng là bom tấn Hollywood hiếm hoi thu hơn 100 tỷ đồng tại nước ta trong một năm qua. Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, không ít dự án lớn của điện ảnh nước ngoài đã phải hoãn chiếu, hoặc không đạt doanh thu như mong muốn.

Godzilla vs. Kong thu 100 tỷ đồng sau 9 ngày trình chiếu tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Warner Bros.

Theo số liệu của Box Office Mojo, Godzilla vs. Kong đã thu gần 140 triệu USD toàn cầu. Từ 31/3, phim chính thức khởi chiếu tại Bắc Mỹ cùng lúc ngoài rạp và trực tuyến. Theo ước tính của tạp chí Variety, tác phẩm quái vật có thể mang về trên dưới 30 triệu USD tại phòng vé quê hương trong kỳ nghỉ Phục sinh.

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019). Trước tác phẩm năm nay, chuỗi tác phẩm đã thu hơn 1,48 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.

Không có cốt truyện quá ấn tượng, Godzilla vs. Kong được công chúng yêu mến nhờ những trận đại chiến mãn nhãn giữa hai loài quái thú và hình ảnh kỹ xảo tân tiến. Ngoài ra, khán giả Việt Nam đặc biệt yêu mến Kong sau khi bộ phim riêng về nhân vật từng được ghi hình tại nước ta vào năm 2016.

Hiện Warner Bros. và Legendary Pictures chưa thông báo kế hoạch tiếp theo dành cho MonsterVerse sau Godzilla vs. Kong.