Godzilla và King Kong xuất hiện trong PUBG

Ngày 25/5, nhà phát hành PUBG Corp đưa Godzilla và King Kong trong vũ trụ điện ảnh quái vật vào PUBG Mobile (phiên bản điện thoại), máy chủ toàn cầu, ở chế độ chơi mới.

Kể từ khi phát hành vào 2018, PUBG Mobile liên tục cập nhật nhiều chế độ chơi mới. Tuy nhiên, tất cả chế độ được cập nhật chưa thật sự tạo dấu ấn.

"The Titans: Last Stand" vừa ra mắt máy chủ toàn cầu là chế độ đầu tiên của PUBG đưa người chơi trải nghiệm cảm giác chiến đấu với quái vật.

Chế độ The Titans: Last Stand được game thủ PUBG Mobile mong đợi. Ảnh: PUBG.

Theo Dot Esports, chế độ "The Titans: Last Stand" lấy ý tưởng dựa trên "bom tấn" khoa học viễn tưởng "Godzilla vs. Kong". Lấy bối cảnh bên trong Monsterverse (vũ trụ quái vật), người chơi thực hiện nhiệm vụ tìm Godzilla, khi có sự cố xảy ra với sự xuất hiện của Mechagodzilla (Godzilla máy).

Lúc này, người chơi phải hợp tác với Godzilla và Kong để hạ gục siêu quái vật máy Mechagodzilla. Số điểm tích được trong chế độ này, giúp người chơi mua hoặc mở khóa nhiều vật phẩm.

Chế độ "The Titans: Last Stand" xuất hiện trong PUBG Mobile đến hết ngày 8/6.