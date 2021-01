Godzilla và King Kong từng chạm trán bao nhiêu lần trên màn ảnh?

Trước “Godzilla vs. Kong” sắp sửa ra mắt, lần duy nhất hai quái thú đụng độ trên màn bạc xảy ra từ năm 1962, tức cách đây hơn một nửa thế kỷ.

Hãng Warner Bros. cùng Legendary tiếp tục theo đuổi vũ trụ điện ảnh quái vật MonsterVerse trong năm 2021 với Godzilla vs. Kong. Trước đó, họ từng chiêu đãi công chúng lần lượt Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019).

Cuộc đối đầu giữa Godzilla với Kong rốt cuộc cũng xảy ra sau nhiều tình tiết vun đắp. Trong quá khứ, hai nhân vật điện ảnh nổi tiếng mới có một lần đụng độ duy nhất trên màn bạc vào năm 1962 ở bộ phim do người Nhật Bản sản xuất.

Từ một ý tưởng bất thành

Trước năm 1962, cả hai thương hiệu Godzilla của Nhật Bản và King Kong của Mỹ đều đang gặp vấn đề về mặt sáng tạo.

King Kong lần đầu ra mắt khán giả năm 1933 trong bộ phim cùng tên. Chỉ vài tháng sau bộ phim được quảng bá là “kỳ quan thế giới thứ tám”, nhà sản xuất mau chóng làm tiếp Son of Kong (1933). Song, sau gần ba thập kỷ, King Kong hoàn toàn vắng bóng trên màn bạc.

Ý tưởng ban đầu của người Mỹ là cho King Kong đối đầu với quái vật của Frankenstein.

Với Godzilla, “vua của các loài quái vật” trình làng khán giả vào năm 1954. Chỉ một năm sau, đạo diễn Ishirō Honda và đạo diễn hiệu ứng hình ảnh Eiji Tsuburaya tại hãng Toho sáng tạo tiếp Godzilla Raids Again (1956). Tuy nhiên, trong 6 năm sau đó, họ chưa thể thực hiện phần tiếp theo cho thương hiệu. Chính sự bế tắc dần đưa hai quái vật xích lại gần nhau hơn.

Tại Mỹ, họa sĩ diễn hoạt Willis O’Brien của King Kong khi ấy nảy ra ý tưởng cho Kong đối đầu với quái vật của Frankenstein sau khi sinh vật đến từ nguyên tác văn học của Mary Shelley hóa khổng lồ. O’Brien tìm đến nhà sản xuất John Beck nhằm trình bày kế hoạch, nhưng rồi bị Beck cướp mất ý tưởng.

Tuy nhiên, hãng Universal - đơn vị nắm giữ bản quyền Frankenstein - không hào hứng với câu chuyện này. John Beck từ đây tìm kiếm một sự thay thế và bèn tiếp cận Toho. Hãng phim Nhật Bản rất hứng thú với việc thực hiện một tác phẩm về King Kong, đồng thời cho Godzilla tái xuất sau 6 năm.

Cuộc đối đầu giữa hai quái thú

Eiji Tsuburaya đặc biệt thích thú dự án mới, bởi chính King Kong là niềm cảm hứng đưa ông tới sự nghiệp điện ảnh. Ông bèn dẹp bỏ dự án Kaguyahime sang một bên để xây dựng tác phẩm kể về cuộc đối đầu giữa hai quái thú.

Đầu tiên, Tsuburaya bắt tay thực hiện hai bộ đồ hóa trang mới. Thập niên 1960, các quái vật trên phim vẫn do con người thể hiện trong các bộ phục trang khổng lồ. Ông và cộng sự tạo ra hình mẫu Godzilla đứng vững sau đó nhiều năm. Tuy nhiên, bộ phục trang của King Kong thì không ấn tượng bằng.

Eiji Tsuburaya cùng hai diễn viên trong vai King Kong, Godzilla trên trường quay bộ phim năm 1962.

Hai diễn viên được tuyển chọn là Shoichi Hirose (cho King Kong) và Haruo Nakajima (cho Godzilla). Họ được phép tự do thể hiện quái thú theo ý muốn. Dẫu vậy, trước đó, hai người phải tập luyện nhiều giờ đồng hồ, cũng như theo dõi các trận đấu của đô vật huyền thoại Toyonobori nhằm lấy cảm hứng.

King Kong vs. Godzilla ra đời vào năm 1962 và khuynh đảo phòng vé Nhật Bản với doanh thu ước tính 10 triệu USD , so với khoản kinh phí sản xuất chỉ hơn 600.000 USD . Trên phim, Kong dường như đã đánh bại Godzilla, dù cho đoạn kết có phần không rõ ràng.

Khoảng một năm sau, King Kong vs. Godzilla được “Mỹ hóa” bằng cách thêm thắt một số trường đoạn, giống như cách Gojira trở thành Godzilla: King of the Monsters (1956). Vẫn là những thước phim đối đầu giữa hai quái vật như ở Nhật Bản, nhưng phiên bản Hollywood bổ sung thêm một số phân đoạn có người Mỹ.

Quá trình quay thêm chỉ kéo dài ba ngày và do đạo diễn Thomas Montgomery thực hiện. Trong đó, nam diễn viên Michael Keith vào vai một phóng viên Liên Hợp Quốc đưa tin về trận đại chiến, còn Arnold Johnson đảm nhận vai một giám đốc bảo tàng tại New York, đưa ra những nhận định về Godzilla và King Kong. Phiên bản này thu khoảng 1,25 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Poster bộ phim năm 1962 tại Nhật Bản và Mỹ.

Suốt hơn một nửa thế kỷ sau, King Kong và Godzilla chưa từng tái đấu trên màn bạc. Sau thành công của King Kong vs. Godzilla, Toho làm tiếp King Kong Escapes - bộ phim kể về cuộc chiến giữa Kong với Mechani-Kong (Kong phiên bản cơ khí) do một tiến sĩ hắc ám tạo ra. Vấn đề bản quyền đã không cho phép hãng Toho sử dụng King Kong ở các phim Godzilla tiếp theo.

Godzilla tại Nhật Bản không thiếu đối thủ khi “vua của các loài quái vật” sau đó chạm trán Rodan, King Ghidorah, Destroyah, Gigan…Còn King Kong thì được Hollywood hồi sinh vào các năm 1976, 1986 và 2005.

Việc Toho quyết định hợp tác với Hollywood qua Godzilla năm 2014 thuộc MonsterVerse rốt cuộc đã giúp mở ra cơ hội tái ngộ cho hai quái thú. Với công nghệ tân tiến, hy vọng rằng cuộc tái ngộ của Godzilla với King Kong trong năm 2021 sẽ khiến khán giả hiện đại mãn nhãn.