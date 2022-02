Góc nhìn lạc quan của các nhà xuất bản vừa và nhỏ ở Mỹ

Các nhà xuất bản độc lập của Mỹ đang ở tình trạng tốt đầu năm 2022. Dù phải đối mặt đứt gãy chuỗi cung ứng, những đơn vị này vẫn có hoạt động tích cực.

Publishers Weekly - tạp chí chuyên về xuất bản có lịch sử hoạt động 150 qua - thực hiện khảo sát nhỏ với một số nhà xuất bản độc lập tại Mỹ. Các đơn vị được hỏi đều cho biết tình trạng khả quan trong đầu năm 2022. Họ tin tưởng những cuốn sách hay sắp phát hành sẽ tìm được độc giả.

Dan Simon, đại diện nhà xuất bản Seven Stories, thông tin doanh số bán hàng năm 2021 so với 2020 về cơ bản không đổi. Nhưng đó là "một chiến thắng” vì 2020 là năm kinh doanh tốt. Năm 2020, một số đầu sách của Seven Stories dành cho cả người lớn và trẻ em đã bán chạy.

Simon tin rằng Seven Stories, giống như nhiều nhà xuất bản khác, được hưởng lợi từ sự phát triển chung của thị trường sách Mỹ. Sự tăng trưởng này một phần được thúc đẩy bởi các nhà bán sách độc lập mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.

Theo Simon, khi phát hành trực tuyến, nhiều độc giả cảm thấy khó khăn trong việc khám phá sách mới, tác giả mới. Để độc giả có thể tiếp cận nhiều hơn với tác giả, tác phẩm mới, Simon hy vọng các sự kiện giao lưu với tác giả sẽ sớm được tổ chức trở lại.

Về việc tham dự hội nghị trong ngành, Simon cho biết Seven Stories đã đặt bàn tại Hội chợ sách London, nhưng ông vẫn không chắc liệu nhà xuất bản có thực sự đi hay không. Điều mà Simon chắc chắn đó là sự bùng nổ của những cuốn sách sẽ xuất bản năm nay. “Tôi tràn đầy hy vọng vào năm 2022”, Simon nói.

Trong đại dịch, ngành xuất bản Mỹ vẫn tăng trưởng. Ảnh: Getty.

Michael Reynolds, Tổng biên tập Europa Editions, cho hay doanh số bán sách năm 2021 không ổn định. Văn học cho người lớn và tiểu thuyết cho giới trẻ là hai mảng kinh doanh tốt của Europa Editions năm qua.

Doanh số bán hàng cho các hiệu sách độc lập “tăng đáng kể trong năm 2020, tăng nhẹ so với năm 2019, đó là dấu hiệu tuyệt vời”, Reynolds chia sẻ. Doanh số bán sách tại các chuỗi cửa hàng truyền thống cũng tăng trong năm ngoái, với “một số ít đầu sách” hoạt động tốt.

Reynolds cho rằng mặt bằng bán lẻ có thể chậm vào năm nay. Để khắc phục điều đó, Europa đầu tư vào các hoạt động quảng cáo để làm nổi bật tác giả, tác phẩm của họ đến độc giả.

“Chúng tôi đang chuẩn bị thông báo khởi động một năm bận rộn, các sự kiện hợp tác với hiệu sách, tổ chức và lễ hội. Những sự kiện này sẽ được tổ chức trực tuyến và trực tiếp. Đã đến lúc chúng tôi và các tác giả quay trở lại hiệu sách”, Reynolds nói.

Tương tự Simon và Reynolds, Rudy Shur, đại diện nhà xuất bản Square One, nói sau mức tăng năm 2020 (khoảng 15%), doanh số bán hàng vào năm 2021 tiếp tục tăng trưởng. Trong hai năm qua, doanh số bán sách về sức khỏe của Square One tăng lên.

“Doanh số bán sách cho các hiệu sách và thư viện đều giảm, nhưng lợi nhuận trực tuyến đã bù đắp cho những sụt giảm đó”, Shur nói. Square One sẽ tham dự một số sự kiện trực tiếp trong năm nay, trong đó có Hội chợ sách Frankfurt.

2021 là một năm nhiều sự kiện đối với Coffee House Press khi nhà xuất bản này có lãnh đạo mới. Doanh số bán hàng trong nửa cuối năm 2021 đã tăng 25% so với năm 2020.

Daley Farr, đại diện Coffee House Press, cho rằng doanh số bán hàng tăng vọt nhờ dấu ấn mạnh mẽ các tác phẩm viễn tưởng. Sách hư cấu cũng tiếp tục thúc đẩy doanh số bán sách của nhà xuất bản này vào năm 2022.