Góc nhìn hiếm hoi về hơn 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Khi minh tinh Hollywood Marilyn Monroe đến Anh quay phim The Prince and the Showgirl với Sir Laurence Olivier, Monroe là một trong những vị khách được mời đến gặp Nữ hoàng Elizabeth II tại buổi công chiếu The Battle of the River Plate ở London năm 1956. Ảnh: Her Majesty/ Rex Features.