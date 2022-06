Góc nhìn đồ họa mới tại workshop 'Sáng tạo 2D, Góc nhìn 3D' của Asus

Sự bùng nổ của metaverse và xu hướng thiết kế 3D mở ra cánh cửa mới cho những nhà thiết kế và sáng tạo trẻ.

Đó là chia sẻ của anh Khôi Lê, đồng sáng lập ra Alien Media tại workshop Sáng tạo 2D, Góc nhìn 3D nằm trong chuỗi sự kiện dành cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam cho Asus tổ chức. Tại buổi trò chuyện này, những bạn trẻ yêu thích thiết kế, sáng tạo cùng trao đổi với diễn giả Khôi Lê về thăng trầm 10 năm làm nghề, chuyện chưa kể khi lên concept 3D cho MV triệu view, quá trình thực hiện TVC cho những thương hiệu lớn cũng như nhiều dự án nổi bật.

Sẵn sàng nắm bắt tư duy thiết kế mới

“Thiết kế đồ họa là ngành hấp dẫn, thu hút người trẻ sáng tạo. Tuy nhiên, sự đào thải tỷ lệ thuận với độ hấp dẫn”, anh Khôi Lê nói.

Muốn trở thành một phần của dòng chảy sáng tạo, người trẻ phải luôn học hỏi, nắm bắt tư duy mỹ thuật mới.

Do đó, muốn trở thành một phần của dòng chảy sáng tạo, người trẻ phải luôn học hỏi, cập nhật xu thế, kỹ thuật và tư duy mỹ thuật mới, thúc đẩy bản thân vào quá trình sáng tạo vất vả, nhiều trăn trở nhưng cũng đầy kích thích và cảm hứng. Đồng thời, thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng mang đến thành công.

Cùng với sự bùng nổ về Metaverse, NFT, xu hướng thiết kế 3D cũng được hình thành. Các hình thái thiết kế mới xuất hiện ở website, quảng cáo sáng tạo và những sản phẩm có hàm lượng nghệ thuật cao. Theo khảo sát của FPT Arena, những định dạng, xu hướng thiết kế mới gồm: Phông chữ xoắn và kéo dài (fonts with a twist), kính và tinh thể (glass and crystal), màu sắc nổi candy (candy color), phong cách in Riso… Trong đó, sự pha trộn giữa 2D và 3D mang đến nhiều cảm hứng, ngày càng được yêu thích.

3D là xu thế trong ngôn ngữ thiết kế, song hành với xu hướng phát triển công nghệ và các phần mềm như AR, VR, Metavers, NFT… Những thiết kế 3D tạo ra sự thu hút, mới mẻ, là cách để khiến những ý tưởng được hiện thực hóa một cách khác biệt và độc đáo.

Diễn giả Khôi Lê chia sẻ về xu hướng thiết kế mới thời metaverse, NFT bùng nổ.

“Tuy nhiên, 3D không dành cho mọi người”, anh Khôi Lê nói. “Chính sức mạnh của 3D lại khiến nó trở thành một trong những phong cách thiết kế hấp dẫn nhất, đồng thời cũng vô cùng khó tiếp cận”, anh nói thêm. Do đó, việc pha trộn 2D và 3D trong phong cách thiết kế cũng là một giải pháp giúp những nhà sáng tạo vừa làm mới mình, vừa dễ tiếp cận và thực hiện hơn.

Dải laptop đồ họa ASUS cho dân sáng tạo

Bên cạnh nắm bắt tư duy mỹ thuật, xu hướng thiết kế mới, người làm sáng tạo phải nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ, tìm tòi những giải pháp từ AI và cân nhắc kỹ khi chọn lựa công cụ làm việc phù hợp.

Chiếc laptop là công cụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công việc. Người làm thiết kế cần thời gian dài ngồi trước màn hình để nghiên cứu, tìm kiếm các yếu tố để đưa vào concept, chỉnh sửa hay thêm thắt các chi tiết, render, gửi và tải những file nặng, hay liên tục tự động lưu mỗi 5 phút/lần… Do đó, chiếc laptop dành riêng cho công việc thiết kế đồ họa đòi hỏi phải đáp ứng tác vụ nặng, làm việc liên tục, khả năng thể hiện màu sắc chính xác, hạn chế giật lag và không làm đơ máy hay văng ứng dụng…

ASUS Vivobook Pro 16X OLED mang DNA của laptop đồ họa chuyên nghiệp. Ảnh: MrAlexTech.

Artis Khôi Lê đưa ra những tiêu chí trong việc chọn laptop cho việc thiết kế gồm: Màn hình chuẩn màu điện ảnh, có sự đồng nhất tương đối giữa bản thiết kế và in thực tế; cấu hình khỏe, chạy mượt mà, không giật lag, và có thể chạy đồng thời nhiều tác vụ đồ họa; độ ồn dưới 37dB cho không gian yên tĩnh và tập trung; cổng kết nối đầy đủ và tốc độ cao.

Trải nghiệm ASUS Vivobook Pro 16X OLED cho những tác vụ 2D và 3D, Khôi Lê cho biết: “Đây là chiếc laptop gây bất ngờ cho tôi khi có thể chạy tốt tất cả các phần mềm và tác vụ liên quan tới thiết kế như Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Premiere, Photoshop, Zbrush... Đặc biệt, Vivobook Pro còn mang tới trải nghiệm màn hình OLED chuẩn xác và bảo vệ mắt tối ưu cho những designer làm việc 13-15 tiếng. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn đáng để suy nghĩ cho những bạn muốn làm trong ngành thiết kế”.

Để đáp ứng nhu cầu đặc trưng của ngành nghề, cho từng đối tượng người dùng cụ thể, ASUS có dòng Vivobook Pro. Đây là dải sản phẩm được thiết kế dành riêng cho nhà sáng tạo trẻ muốn tìm kiếm chiếc laptop không quá đắt tiền nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu về màn hình đẹp, hiệu năng mạnh mẽ, để tạo nên tác phẩm chuyên nghiệp.

Trong đó, VivoBook Pro 16X mang DNA của chiếc laptop đồ họa chuyên nghiệp với màn hình 16” NanoEdge 4K OLED, vi xử lý lên đến AMD Ryzen 9 5900HX, đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050. Máy giúp tăng hiệu năng thiết kế mượt mà, chuẩn xác.

Trong khi đó, Vivobook Pro 14X sở hữu màn hình OLED 2,8K NanoEdge 14 inch, vi xử lý lên đến AMD Ryzen 7 5800H, đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050. Dòng máy có thiết kế mỏng, nhẹ và thời trang giúp người dùng mở ra cánh cửa bước vào thế giới thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.

Để đáp ứng tốt cho cả nhu cầu công việc lẫn giải trí, Vivobook Pro 15 có màn hình 15-inch NanoEdge FHD OLED, âm thanh được bảo chứng bởi Harman Kardon. Máy có vi xử lý lên đến AMD Ryzen 7 5800H với đồ họa NVIDIA® GeForce RTX 3050, hệ thống tản nhiệt quạt kép, cùng khả năng kết nối Wi-Fi 6 cho tốc độ truy cập ấn tượng. Máy nhẹ 1,65 kg, phù hợp cho người dùng di chuyển nhiều.

VivoBook Pro là dòng laptop được ASUS thiết kế dành riêng cho nhà thiết kế trẻ. Ảnh: MrAlexTech.

Vivobook Pro 14X và 16X đều được trang bị DialPad độc quyền cho khả năng điều khiển chính xác và trực quan các công cụ sáng tạo và thiết kế tản nhiệt quạt kép cho phép bạn làm việc trong sự yên tĩnh. Thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc cường độ cao, giúp người trẻ nhanh chóng vào trạng thái deep work - làm việc sâu - ở bất cứ đâu, với trải nghiệm liền mạch, mượt mà.

Chị Trang Lâm, Giám đốc Marketing ngành hàng laptop tiêu dùng của ASUS Việt Nam cho biết: “Các nhà sáng tạo trẻ đôi khi cũng không nắm bắt được nhu cầu thực tế khi chọn mua laptop. Chúng tôi đã khảo sát và hỏi các chuyên gia sáng tạo để tìm ra được những vấn đề mà các nhà sáng tạo nội dung thực sự quan tâm khi chọn một thiết bị như là màn hình đủ chuẩn, trải nghiệm thực tế thoải mái, tiện dụng, hiệu suất đủ tốt và card đồ họa đáp ứng được yêu cầu công việc”.

Asus tin rằng dải sản phẩm laptop đồ họa Vivobook Pro đáp ứng tốt nhu cầu của cộng đồng sáng tạo.

“Asus tin rằng dải sản phẩm laptop đồ họa nằm trong chuỗi sự kiện dành cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam sẽ đáp ứng được những nhu cầu của các bạn, từ những tác vụ đơn giản đến phức tạp, đồng thời giúp cho sự sáng tạo của các nhà thiết kế được liên tục và thăng hoa”, đại diện ASUS chia sẻ thêm.

Sáng tạo nên giải pháp công nghệ để mang đến cuộc sống thông minh và thú vị cho mọi người là sứ mệnh của Asus. Từ đó, hãng không ngừng tạo nên những dòng laptop đáp ứng tốt từng nhu cầu đặc thù, trang bị công nghệ mới và mức giá dễ tiếp cận. Đồng thời, những workshop như Sáng tạo 2D, Góc nhìn 3D là cách hãng tạo sân chơi, đồng hành người dùng nói chung và cộng đồng sáng tạo nói riêng trên hành trình tạo nên thành công của họ.