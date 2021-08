Góc khuất vụ ám sát người thừa kế Gucci có thật trong lịch sử

"House of Gucci" có nội dung từ vụ án có thật trong lịch sử. "Quý bà Gucci" thuê người giết chồng cũ vì ghen tuông, hận ông làm sụp đổ đế chế thời trang.

Sau khi tung trailer ngày 30/7, House of Gucci hiện được giới làm phim chú ý. Xuất hiện trong bộ phim của đạo diễn Ridley Scott là những ngôi sao như Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto và Al Pacino…

Ngoài ra, việc chuyển thể từ cuốn sách The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed là yếu tố khiến bộ phim được chú ý.

Góc khuất về vụ ám sát chồng của “quý bà Gucci” lần đầu hé lộ đầy đủ thông qua tác phẩm điện ảnh.

Lady Gaga đóng vai "quý bà Gucci" âm mưu thuê người giết chồng.

Vụ ám sát gây chấn động

Ngày 27/3/1995, vào buổi sáng trong lành, người đàn ông mang tên Maurizio Gucci, 46 tuổi, gục ngã tại tiền sảnh trước văn phòng. Ông bị ba phát súng vào lưng và một phát chí mạng ở đầu, qua đời tại chỗ. Vụ việc làm chấn động truyền thông Italy, bởi nạn nhân là người thừa kế gia tộc Gucci khét tiếng.

Cơ quan chức năng sau đó khoanh vùng đối tượng, xác nhận Patrizia Reggiani là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Bởi, sau khi ly hôn ông trùm thời trang, bà công khai đe dọa giết chồng.

Tuy nhiên, cảnh sát không có bằng chứng cụ thể buộc tội Reggiani. “Quý bà Gucci” nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 2 năm, trước khi chính thức vướng vòng lao lý năm 1997.

Patrizia Reggiani mang vẻ ngoài sắc lạnh đến dự đám tang chồng cũ.

Cảnh sát phát hiện Patrizia Reggiani và 4 nghi phạm lên kế hoạch giết chồng tinh vi. Bà trung gian qua nhiều người để liên hệ sát thủ, qua mặt cơ quan điều tra.

Trong phiên tòa, Patrizia Reggiani khai nhận bà giết chồng vì ghen tuông, oán hận chồng cũ và âm mưu thừa hưởng toàn bộ gia sản. Reggiani không muốn người tình mới của chồng làm tổn hại đến khoản chu cấp hậu ly hôn của bà dù là phần nhỏ nhất.

Tòa tuyên án Patrizia Reggiani chịu 29 năm tù. Tuy nhiên, do tiền sử bệnh não, bà được giảm án còn 26 năm tù vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, quý bà Gucci được giảm án còn 16 năm và tại ngoại vào tháng 10/2016.

Theo Guardian, truyền thông Italy gọi bà là “góa phụ đen” khét tiếng của giới quý tộc thời trang. Sau khi bị bắt, hình ảnh Patrizia Reggiani diện đồ đen, ánh mắt sắc lạnh đến đám tang chồng cũ gây chấn động.

Trong một cuộc phỏng vấn không được báo trước năm 2016, Patrizia Reggiani tiết lộ sự thật rợn người. Khi được hỏi lý do ám sát chồng, bà nói: “Thị lực của tôi không tốt lắm. Tôi không tự mình bắn anh ta vì không muốn bỏ lỡ cơ hội”.

Bi kịch của "góa phụ đen"

Trong cuộc trò chuyện với The Guardian, khi được phóng viên hỏi về cuộc sống trong nhà tù Vittore, Milan, Italy, Patrizia Reggiani nói: “Tôi là người mạnh mẽ. Tôi vẫn sống sót sau nhiều năm bị giam cầm”.

Reggiani dần cởi mở hơn khi nói về quá khứ và cuộc hôn nhân bi kịch. Theo lời Reggiani, bà sinh ra ở thị trấn nhỏ thuộc ngoại ô Milan. Tuy giàu có nhưng thực tế cha mẹ bà không thuộc tầng lớp thượng lưu. Truyền thông Italy gọi gia đình bà là “trọc phú”.

Vì là người có tiền, bà tìm cách bước vào giới thượng lưu. “Tôi gặp Maurizio trong một bữa tiệc. Anh ấy yêu tôi điên cuồng. Anh thấy tôi thú vị và khác biệt so với những người đàn bà khác”, bà hồi tưởng.

Tuy nhiên, ông Rodolfo - cha của Maurizio - không chấp nhận để con trai - vốn là người thừa kế tập đoàn Gucci - kết hôn với con gái của người đàn ông kiếm tiền từ dịch vụ vận tải.

“Tôi có nhiều người cầu hôn nhưng cuối cùng lại chọn Maurizio. Anh ấy mất mẹ từ năm 5 tuổi, được cha bảo bọc quá mức. Tôi đồng cảm và quyết định kết hôn với anh ấy”, bà nói.

Hôn lễ tổ chức năm 1973 khi cả hai vừa bước sang tuổi 24. Từ việc không được lòng bố chồng, Reggiani dần được ông Rodolfo chấp nhận sau khi sinh con. Bà bắt đầu bước vào giới thượng lưu với cái tên "quý bà Gucci", “Liz Taylor của giới thượng lưu”...

“Chúng tôi từng là cặp vợ chồng quyền lực, có cuộc sống trong mơ. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đau lòng”, "góa phụ đen" nói với The Guardian.

Hình ảnh "quý bà Gucci" trong giai đoạn rực rỡ và sau khi ra tù.

Bi kịch xảy ra năm 1983, sau khi ông Rodolfo Gucci qua đời. Reggiani khẳng định chồng bà không có đầu óc kinh doanh. Ông xem những lời khuyên của vợ là lạm quyền, khao khát chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.

Hai năm sau, Maurizio lấy cớ đi công tác, thực chất dọn ra sống với nhân tình. “Đó cũng là lúc tôi hận chồng”, Reggiani nói.

10 năm sau ông Rodolfo qua đời, thương hiệu Gucci chính thức gặp hạn. Maurizio bán lại công ty cho tập đoàn Investcorp với giá 120 triệu USD . Sự bất tài của Maurizio đẩy Gucci đến bờ vực lụi tàn.

Năm 1994, ông chọn cách ly dị vợ và sống với nhân tình.

“Anh ta từng yêu tôi. Tôi từng có tất cả nhưng mọi thứ đã chấm hết”, bà nhớ lại.

“Thời điểm đó, tôi rất tức giận với Maurizio. Đó là hành động ngu ngốc và thất bại. Điều đó cũng không bất ngờ bằng việc anh ấy bỏ tôi. Tôi luôn sẵn sàng trở lại công ty. Tôi vẫn cảm thấy bản thân là một mẩu của Gucci. Trên thực tế, không ai hiểu Gucci hơn tôi. Họ cần tôi”, bà từng nói với tờ La Repubblica.

Sự phản đối của gia đình

House of Gucci dự kiến ra mắt ngày 24/11. Việc phát hành giữa mùa dịch thiếu vắng những cái tên bom tấn là thế mạnh của phim. Sự đầu tư về trang phục cũng là yếu tố hút khán giả.

Trong trailer, khán giả chứng kiến sự thể hiện của Lady Gaga trong tạo hình “góa phụ đen” Patrizia Reggiani - người phụ nữ âm mưu giết chồng cũ là người thừa kế gia tộc Gucci.

Theo New York Post, để đóng vai người vợ nguy hiểm, Lady Gaga mặc những bộ váy cổ điển, sang trọng, trang sức đắt đỏ.

Tạo hình gây chú ý nhất là bộ trang phục tái hiện váy cưới của Reggiani và Maurizio Gucci năm 1973. Bộ váy midi ren trắng, dây nịt đính ngọc trai kết hợp vòng cổ tua rua giúp nữ ca sĩ tái hiện thành công hình ảnh tầng lớp thượng lưu thập niên 1970.

Theo Variety, Lady Gaga có gương mặt, nét diễn gần với nguyên mẫu Patrizia Reggiani.

Nhà Gucci và nguyên mẫu "góa phụ đen" Patrizia Reggiani không hài lòng về Lady Gaga và Jared Leto.

Nhân vật khác được đầu tư về mặt tạo hình là tài tử Jared Leto. Trong phim, nam diễn viên thủ vai Paolo Gucci, con trai của Aldo Gucci (Al Pacino đóng). Ông giữ vị trí phó chủ tịch và giám đốc điều hành nhà mốt Gucci vào năm 1953 nhưng bị sa thải một năm sau đó vì thiếu năng lực.

Tại thời điểm xảy ra vụ ám sát, Paolo Gucci đang chống chọi với bệnh viêm gan. Để phù hợp với tạo hình người đàn ông 64 tuổi ở những ngày cuối đời, Jared Leto phải tăng cân, nhờ đến bàn tay hóa trang của các chuyên gia hóa trang.

House of Gucci bị gia tộc Gucci và nguyên mẫu “góa phụ đen” chỉ trích.

“Họ đang đánh cắp tiếng tăm của một gia tộc để kiếm lợi. Chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ nhưng có những điều cấm kỵ”, Patrizia Gucci nói với The Associated Press.

Patrizia cho biết các thành viên trong gia đình cũng cảm thấy bị xúc phạm khi xem tạo hình già nua, hói đầu của Jared Leto thể hiện nhân vật Paolo Gucci.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn quốc gia Ansa của Italy, Patrizia Reggiani cho biết nhà sản xuất, ngay cả Lady Gaga chưa từng liên hệ hay xin phép bà để làm phim.

"Tôi rất khó chịu khi thấy Lady Gaga hóa thân thành tôi. Cô ấy không có ý định đến gặp tôi để bàn bạc hay trao đổi", Reggiani nói.

“Góa phụ đen” khẳng định bà không chia sẻ điều này vì tiền bạc mà cần sự tôn trọng tối thiểu đối với nguyên mẫu nhân vật. "Tôi không lấy một xu nào từ bộ phim. Điều này thuộc về ý thức. Tôi tin là bất kỳ diễn viên giỏi nào cũng phải tìm hiểu nhân vật mà họ muốn thể hiện", bà nói.

Vợ cũ Maurizio Gucci cũng khẳng định Lady Gaga đã sai lầm khi không liên lạc, bàn luận với bà. "Tôi nói điều này với tất cả sự trân trọng mà bản thân từng dành cho cô ấy", Reggiani nói thêm.