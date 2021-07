Góc khuất hủy hoại các ca sĩ trẻ ở Hàn Quốc

Hàng loạt cáo buộc gian lận ở các chương trình âm nhạc Hàn Quốc đã gây tranh cãi suốt thời gian qua.

Ngày 15/7, ê-kíp sản xuất chương trình Excitement After School của đài MBC thông báo có 80.000 thực tập sinh đã gửi đơn đăng ký tham gia. Những cô gái chiến thắng trong After School Excitement đặt mục tiêu chinh phục bảng xếp hạng Billboard và trở thành nhóm nhạc thần tượng toàn cầu.

Tên chương trình After School Excitement lấy ý tưởng từ việc học sinh không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ. Cùng thời điểm với Excitement After School, Girls Planet 999: The Girls Saga của đài Mnet đang khởi động hay Boys Be Loud của JYP Entertainment, PNation bước vào những vòng đua cuối cùng.

Chà đạp ước mơ của những thí sinh trẻ

Những ngày qua, Girls Planet 999: The Girls Saga đã công bố danh sách 66 thành viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Chương trình này là phiên bản mới của Produce 101 với sự tham gia của 99 cô gái. Họ tranh tài để ra mắt trong nhóm nhạc toàn cầu. Excitement After School, Girls Planet 999: The Girls Saga, Boys Be Loud là 3 trong số vô vàn chương trình “sống còn” đã, đang và sắp lên sóng ở Hàn Quốc.

Công chúng gọi đây là những chương trình “sống còn” bởi sự cạnh tranh quá khốc liệt. Đặc biệt, sau hàng loạt ồn ào thao túng kết quả, công chúng đã mất niềm tin vào những chương trình này.

Tháng 3, tòa án tối cao Seoul phán quyết Ahn Joon Young 2 năm tù vì thao túng kết quả bỏ phiếu. Ahn Joon Young là người thực hiện loạt chương trình Produce 101 nhưng nhận hối lộ của các công ty giải trí để thay đổi kết quả.

Nhóm nhạc Wanna One.

Segye đưa tin nhà sản xuất của Idol School - chương trình cũng do Mnet phát sóng - vướng cáo buộc tương tự. Lee Hae In chính là nạn nhân bị tổn thương nhiều nhất vì hành vi gian lận của chương trình. Cô vốn giữ vị trí đầu tiên trong đêm chung kết nhưng bị loại khỏi đội hình ra mắt của nhóm nhạc Fomis9 vì hình ảnh không phù hợp.

Ở đêm thi cuối cùng, cô nhận được khoảng 5.100 phiếu bầu nhưng chương trình thông báo Lee Hae In chỉ nhận 2.300 phiếu. Trong chương trình điều tra PD Notes phát trên MBC, Lee Hae In tiết lộ cô và hàng nghìn thí sinh khác bị chương trình lừa dối.

Theo Lee Hae In, nhà sản xuất ban đầu thông báo cô đừng đến buổi casting tại sân vận động. Tuy nhiên, đến sát ngày sự kiện diễn ra, nữ ca sĩ nhận được thông báo từ ê-kíp Idol School nói cô hãy đến casting. Lý do là Lee Hae In có độ phổ biến lớn vì từng tham gia chương trình Produce.

Lee Hae In tiếp tục cho biết không có cô gái nào trong số 3.000 thí sinh đến buổi casting đó được chọn vào chương trình. “Nếu bạn gặp bất kỳ ai trong số các thí sinh của Idol School và hỏi họ đã ở đâu trong buổi casting đầu tiên của 3.000 thực tập sinh. Bạn sẽ không nhận được câu trả lời vì không ai trong số họ tham gia buổi casting đó”, nữ ca sĩ nói.

Về việc bị loại dù là người đứng đầu về số phiếu bình chọn, Lee Hae In kể: “Tôi đã gặp những người trong công ty và họ nói với tôi: 'Bạn không thấy bạn đang đứng đầu trên các công cụ tìm kiếm sao? Bạn mới là người chiến thắng thực sự'. Họ nói với tôi sẽ thành lập một nhóm khác tên là Idol School Class 1 và tôi được ra mắt cùng nhóm đó”.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, khi báo chí phanh phui vụ bê bối của Idol School, nhóm nhạc Idol School Class 1 mà Lee Hae In nhắc tới vẫn chưa ra mắt. Trong khi đó sự nghiệp của Lee Hae In bị hủy hoại. Cô xứng đáng được ra mắt với nhóm Fomis_9 nhưng bị tước đi cơ hội và giờ gần như biến mất khỏi ngành giải trí.

Nhà phê bình nhạc pop Ha Jae Keun nói với Yonhap News ở hiện tại, khi các thần tượng bước ra từ chương trình “sống còn” trở thành ngôi sao đại diện cho Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), bất kỳ nghi ngờ hay bê bối nào đều gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của những người chiến thắng.

“Với người hâm mộ quốc tế cũng vậy. Những ồn ào trong chương trình thử giọng có thể ảnh hưởng đến thị trường Kpop", Ha Jae Keun cho biết.

Phiếu bầu của Lee Hae In bị thay đổi khiến cô mất cơ hội ra mắt.

Khi hàng loạt ồn ào nổ ra, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cho biết sẽ có hành động trừng phạt, bao gồm phạt tiền các nhà sản xuất chương trình nếu phát hiện hành vi gian lận phiếu bầu.

“Sự gian lận, bịa đặt trong các chương trình chà đạp ước mơ của tất cả thực tập sinh Kpop và đánh lừa công chúng”, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Noh Woong Rae, chủ tịch ủy ban quốc hội về phát sóng, nói trong cuộc họp quốc hội, theo Yonhap News.

Vì sao chương trình “sống còn” vẫn được ưa chuộng

Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ bị chèn ép, thế nhưng Excitement After School vẫn thu hút 80.000 đơn đăng ký trong thời gian ngắn ngủi. Các công ty lớn và nhỏ gửi thực tập sinh của họ đến chương trình này. Những lá đơn được gửi từ khắp nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu hay các nước Nam Mỹ.

Lee Jiwoo, cựu thực tập sinh của JYP là một trong những thí sinh tham gia chương trình. Có thông tin Oh Yoojin tuy đã nổi tiếng với biệt danh "Trot Princess" (công chúa nhạc Trot) cũng góp mặt ở Excitement After School. Điều đó cho thấy những chương trình sống còn nói riêng, sự nổi tiếng và hào quang của ngành công nghiệp âm nhạc nói chung vẫn có sức hút rất lớn với các cô gái, chàng trai trẻ tuổi.

Han Dong Chul sẽ đảm nhận vai trò PD cho chương trình. Han Dong Chul được biết đến là “cha đỡ đầu” của các chương trình nổi tiếng Hàn Quốc như Produce 101 mùa 1, Show Me The Money, Sixteen và Unpretty Rapstar. Chương trình dự kiến phát sóng vào tháng 11.

IZ*ONE là nhóm nhạc bước ra từ chương trình thực tế.

Theo tờ Hani, thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện tại cạnh tranh khốc liệt. Có quá ít nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng xuất thân từ những công ty nhỏ được công chúng biết tới sau khi ra mắt. Số đông thường hoạt động mờ nhạt, ca hát nhiều năm không lương rồi âm thầm tan rã.

Thành công của các nhóm nhạc thần tượng bước ra từ chương trình “sống còn” như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE chứng tỏ đây chính là cơ hội hiếm hoi để thực tập sinh tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Họ thà mạo hiểm với những góc khuất đen tối hay sự bất công trong các chương trình để đổi lấy cơ hội ra mắt.

Đối với các thực tập sinh đến từ công ty giải trí nhỏ, đang cần cơ hội xuất hiện trên truyền hình để tìm đường vào thị trường toàn cầu, họ không có cách nào khác để từ chối tham gia các chương trình “sống còn”.

Đặc biệt, xét trên phương diện kinh tế của công ty quản lý, đây là cơ hội để ra mắt một hoặc vài nghệ sĩ với chi phí tương đối thấp. Trong khi đó, nếu tự ra mắt nhóm nhạc thần tượng mà không qua chương trình sống còn, chi phí cho mỗi sản phẩm dao động trong khoảng 300 đến 500 triệu won.

Về phía các đơn vị sản xuất và đài truyền hình, họ thường kiếm được lợi nhuận lớn từ các chương trình, nhóm nhạc chiến thắng.

Theo Yonhap News, ​​CJ E&M - công ty sở hữu và điều hành Mnet - nhận được 25% lợi nhuận từ các hoạt động xung quanh Wanna One - nhóm chiến thắng từ Produce 101 mùa 2. Phần còn lại được chia cho 11 thành viên của Wanna One và công ty quản lý của họ. Đồng nghĩa, mỗi ca sĩ và công ty chỉ nhận hơn 4,5% lợi nhuận.

Với hơn 10 triệu phiếu bầu trong đêm chung kết của Produce 101 2017 - tương đương 1/5 dân số Hàn Quốc - khó có thể phủ nhận khán giả yêu thích những chương trình kiểu này. Trong khi đó, người hâm mộ quốc tế cũng thể hiện sự ủng hộ đối với các nhóm nhạc bước ra từ chương trình.

Wanna One trong lần xuất hiện đầu tiên tại KCON 2017 LA đã khiến đơn vị tổ chức sự kiện đứng trước nguy cơ hủy bỏ vì quá đông khán giả kéo đến gây lo ngại về an ninh. Nhóm nhạc này cũng gây ấn tượng về doanh số bán album. Album đầu tiên của nhóm 1X1 = 1 (To Be One) đã tiêu thụ hàng triệu bản.

Từ những lý do trên, hàng loạt chương trình “sống còn” vẫn liên tiếp lên sóng. Thậm chí, Mnet vừa vướng ồn ào vì vụ việc gian lận của Produce hay Idol School đã nhanh chóng tổ chức chương trình có định dạng tương tự là Girls Planet 999: The Girls Saga.