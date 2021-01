Góc khuất của tổng thống Mỹ được kể lại trên màn ảnh

All the President’s Men (1976): Bộ phim kể về Tổng thống Richard Nixon và vụ bê bối Watergate khiến ông phải từ chức. Tác phẩm dựa trên lời kể của Carl Bernstein và Bob Woodward thông qua vụ việc được điều tra trên tờ The Washington Post. Theo The New York Times, All the President’s Men được chú ý vì thể hiện quyền lực của báo chí khi chính quyền tỏ ra phớt lờ hoặc vi phạm luật liên bang.