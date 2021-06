Góc khuất của tiếp viên hàng không phục vụ giới siêu giàu

Đằng sau công việc hào nhoáng trên những chiếc phi cơ hạng sang, tiếp viên hàng không cho giới thượng lưu đối diện không ít cám dỗ, thậm chí bị ông chủ xúc phạm.

Saskia Swann (không phải tên thật nhân vật), một nữ tiếp viên hàng không sống ở ngoại ô London (Anh), từng có nhiều năm phục vụ trên các chuyến bay của giới tài phiệt, hoàng gia giàu có, theo NY Post.

Trong cuốn sách Above and Beyond: Secrets of a Private Flight Attendant (Tạm dịch: Những bí mật của tiếp viên hàng không trên chuyên cơ riêng) xuất bản vào tháng này, người phụ nữ 45 tuổi tiết lộ những bí mật trong công việc của mình.

Theo Saskia Swann, cô từng chứng kiến nhiều hành động không đẹp của giới siêu giàu trên phi cơ riêng như dùng thuốc cấm, dẫn theo nhân tình. Ảnh minh họa: Freepik.

Saskia có 6 năm làm tiếp viên cho các hãng bay thương mại cho tới năm 29 tuổi. Cô chuyển sang làm việc trên các chuyên cơ riêng sau khi tình cờ gặp một nhà tuyển dụng trong quán bar ở London.

Công việc mới có mức lương cao hơn, giúp Saskia chi trả các khoản nợ tín dụng, song cũng không ít "sóng gió", cám dỗ.

"Tôi từng thấy ngôi sao nổi tiếng phê ma túy hay bắt gặp cảnh vị tỷ phú đang vui vẻ với nhân tình khi tôi bước vào cabin phục vụ đồ ăn sáng. Tôi cũng từng bị một người siêu giàu tại Anh mắng, xúc phạm nặng nề", Saskia kể lại.

Ông chủ đầu tiên của cô là một tỷ phú người Nga. Saskia được đề nghị mức lương hơn 56.000 USD /năm, có đồng phục và hành lý thiết kế riêng, ở khách sạn 5 sao, ngồi khoang hạng nhất hoặc thương gia nếu bay máy bay thương mại, cùng khoản trợ cấp 113 USD /ngày.

Cô phải ký 8 thỏa thuận bảo mật trước khi nhận việc và từng chứng kiến cảnh các đồng nghiệp đi bơm ngực để mong giữ được công việc.

Các tiếp viên hàng không phục vụ riêng cho tầng lớp giàu có thường phải ký hợp đồng giữ bí mật, không tiết lộ những thông tin mình biết về ông chủ ra ngoài. Ảnh minh họa: Fast Private Jet.

Nơi làm việc của cô là máy bay tư nhân hiện đại có thể chuyên chở 500 người với nội thất sang trọng, đắt tiền. Ngoài dùng để di chuyển cùng vợ và hai con, vị tỷ phú còn thường xuyên gặp gỡ nhân tình trên chính phi cơ riêng.

Nhiệm vụ của phi hành đoàn là lau dọn, xóa dấu tích của cô bồ nhí khi người vợ chuẩn bị lên máy bay và ngược lại. Nếu để lộ sơ hở, các tiếp viên dễ bị đuổi việc.

Chưa hết, chính các nữ tiếp viên cũng bị ép ngủ với ông chủ, nếu không cũng sẽ bị sa thải.

Cuốn sách tiết lộ góc khuất trên những chuyến phi cơ riêng của giới tài phiệt qua con mắt của tiếp viên phục vụ. Ảnh: NY Post.

Sau 3 năm làm cho tỷ phú người nga, Saskia chuyển sang làm việc cho một vị hoàng tử của hoàng gia Saudi Arabia. Người này cũng thường xuyên sử dụng những người hầu cận để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

"Những nữ phục vụ được trả tiền hậu hĩnh để quan hệ tình dục với anh ta và các thành viên khác trong hoàng gia. Các cô gái bị bắt đi xét nghiệm HIV/AIDS hàng tháng. Vì số tiền thu về quá hời, nhiều người dễ dàng chấp nhận mọi yêu cầu", Saskia viết.

Một lần khác, khi làm việc cho một tỷ phú người Đức, cô kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc thú cưng của ông chủ.

“Felix (tên con vẹt) có bàn ăn tối riêng với một con cá rô nhỏ gắn trên đó. Nó có vòng cổ riêng và cả dây an toàn trong lúc bay", nữ tiếp viên cho hay từng phải nhờ trợ lý của vị tỷ phú giúp đỡ để hiểu con vật đòi ăn gì.

"Con vẹt phát âm từ nào đó bằng tiếng Đức mà tôi nghe không hiểu. Trong khi đó, chú mèo cưng còn lại thích ăn gà tây và giăm bông".