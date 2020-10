Go So Young - người phụ nữ đứng sau Jang Dong Gun

Nhan sắc của Go So Young không kém cạnh khi chung khung hình với Han Ye Seul và Lee Hye Young. Nữ diễn viên được khen trẻ trung, tươi tắn hơn so với đàn em kém 9 tuổi Han Ye Seul. "Go So Young luôn được biết đến là mỹ nhân không cần nhờ đến son phấn. Ở tuổi 48, cô ấy quá đẹp", "Nhan sắc không chê đâu được, chẳng ai nghĩ cô ấy sắp chạm ngưỡng 50", cư dân mạng bình luận.