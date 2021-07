Gỡ rối startup Việt trước khó khăn thời dịch

Covid-19 tạo ra thách thức nhưng cũng mang đến cơ hội cho các startup Việt. Trong đó, Viet Solutions là trợ thủ giúp nhà khởi nghiệp tìm ra lời giải cho các bài toán kinh doanh.

Webinar với chủ đề “Khởi nghiệp thời khủng hoảng Covid-19”, một sự kiện bên lề cuộc thi Viet Solutions 2021, vừa được tổ chức nhằm tìm ra lối đi cho các startup trong bối cảnh đại dịch. Tham dự sự kiện có ông Lê Bá Tân, Phó TGĐ Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks); ông Nguyễn Hoàng Tùng, Founder VVN AI (Vì Việt Nam AI) - startup quán quân Viet Solutions 2019; ông Hùng Trần, Co-founder và CEO Got It (startup từ Silicon Valley) và ông Trần Quang Hưng - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, đại diện Vinacapital Ventures. Điều phối chương trình là ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch kiêm CEO của Le Group of Company.

Bài toán trong Covid-19 hay hậu Covid-19

Nên phân bổ nguồn lực trong doanh nghiệp thế nào trong bối cảnh Covid-19 là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khởi nghiệp. Ông Lê Bá Tân cho rằng với các doanh nghiệp, chiến lược cố gắng trụ lại giữa những khó khăn của Covid-19 là điều không thể tranh khỏi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tìm giải pháp để duy trì trong ngắn hạn, đồng thời tìm ra hướng đi cho trung và dài hạn.

Đối với các startup mới, việc giải quyết “nỗi đau” mà Covid-19 gây ra chỉ mang tính thời điểm. Đến một giai đoạn nào đó, doanh nghiệp sẽ đối mặt với dịch bệnh một cách chủ động hơn ngay cả khi nó vẫn tồn tại. Vì thế, việc chuẩn bị cho thị trường thời hậu Covid-19 là mục tiêu mà các startup nên hướng tới, ông Tân nói.

Chia sẻ quan điểm này, ông Hùng Trần nhấn mạnh vượt qua khó khăn do Covid-19 là điều cần thiết, tuy nhiên startup không nên dồn toàn lực vào mục tiêu này. Thay vào đó, doanh nghiệp cần sự chuẩn bị để tiếp tục cho chặng đường dài hơn.

Ông Hùng Trần - Founder startup Got It - đã đưa ra nhiều quan điểm mới mẻ tại webinar “Khởi nghiệp thời khủng hoảng Covid-19.

“Nếu chỉ áp dụng thông tin hiện có để phục vụ kế hoạch lâu dài thì rất bất hợp lý. Dù hiện nay Covid-19 đang là cuộc khủng hoảng lớn nhưng rồi cũng bỏ lại phía sau. Khi mọi thứ ổn định, startup cần có nền tảng để đi con dường dài hơn”, ông Hùng Trần chia sẻ.

Chia sẻ về những công nghệ tiềm năng, ông Trần Quang Hưng - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, đại diện quỹ đầu tư Vinacapital Ventures, cho biết blockchain, dù đang gây tranh cãi, nhưng có khả năng trở thành một hướng đi trong tương lai mà startup có thể nghiên cứu. Thực tế cho thấy xu thế chuyển đổi số là điều tất yếu và các công cụ chuyển đổi số sẽ được chấp nhận nếu chứng minh được tính hiệu quả trong vận hành doanh nghiệp.

Về phần mình, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Nhà sáng lập VVN AI, sản phẩm giành giải nhất cuộc thi Viettel Advanced Solution Track 2019 (tiền thân của Viet Solutions), chia sẻ ông và các nhà đồng sáng lập không chọn con đường phát triển nóng. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực AI tại châu Âu, hướng đi của VVN AI là hoạt động và nhìn nhận thị trường. “Chúng tôi đưa ra những quyết định khác nhau ở những thời khắc khác nhau”, ông Tùng chia sẻ.

Viet Solutions mở lối cho startup Việt

Được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Viettel, Viet Solutions ngày càng chứng minh được vai trò trong nỗ lực thúc đẩy các startup phát triển. Năm nay, ban tổ chức cuộc thi đưa ra đề bài mà Chính phủ và doanh nghiệp lớn cần tìm lời giải. Đây là những “nỗi đau” hiện hữu và giải quyết tốt nỗi đau đó là chìa khóa dẫn đến thành công cho các startup.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng chia sẻ khi tham dự cuộc thi, bên cạnh những góp ý từ ban giám khảo, các startup có cơ hội tương tác với các hệ sinh thái doanh nhân rộng lớn. Ngoài ra, những ý tưởng tốt có cơ hội hợp tác với Tập đoàn Viettel và nhiều doanh nghiệp lớn khác ngay cả khi không đoạt giải.

Ông Lê Bá Tân - Phó TGĐ Tổng công ty Mạng lưới Viettel - chia sẻ nhiều kinh nghiệm khởi nghiệm cho startup trong cuộc thi.

Ông Lê Bá Tân cho rằng Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát khi Việt Nam có đủ vaccine trong năm tới. Với Tập đoàn Viettel, ông Tân tiết lộ những mảng như 5G, Cloud, IoT, Data analytics… đang được đẩy mạnh nên những startup có giải pháp trong các lĩnh vực này có cơ hội hợp tác cao.

“Với tinh thần mở, chúng tôi mong chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội cùng nhau. Đó là cơ hội của Viettel cũng của các startup. Việc hợp tác sẽ giúp startup giảm thiểu chi phí, tiếp cận công nghệ mới nhất cũng như có cơ hội lớn hơn trong việc hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra các sản phẩm thành công”, ông Tân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh các startup nên chuẩn bị tinh thần nắm bắt cơ hội từ Viet Solutions và các cuộc thi khác bởi các nhà đầu tư thường tìm kiếm giải pháp hữu ích trong những cuộc thi. Đó cũng là cơ hội tốt để startup quảng bá thương hiệu trong thời kỳ khó khăn này.