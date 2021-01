Gỡ rối nỗi lo con ốm ngày Tết cho người mới làm mẹ

Trong lần đầu con đón Tết, nhiều người lo bé không đủ sức khỏe đi đường xa, lạ chỗ ở hay sốt do thay đổi thời tiết.

Hiểu muôn vàn nỗi lo của các bà mẹ lần đầu có con, chuyên gia đưa ra nhiều lợi khuyên giúp gỡ rối những tình huống thường gặp dịp Tết.

Nỗi lo con còn nhỏ

Với người lần đầu làm mẹ, Tết là thời điểm bộn bề suy nghĩ. Khi con quá nhỏ, mẹ băn khoăn nên đưa bé về quê hay giữ trong nhà. Hội bỉm sữa lo chỉ được nghỉ lễ 7 ngày và con chưa đầy tuổi, nên về đủ hai quê hay chỉ một.

Người mẹ nào cũng mong Tết đầu tiên của con trọn vẹn, đủ đầy. Suy nghĩ dành trọn thời gian chăm con khỏe mạnh hay nấu cỗ Tết phụ ông bà luôn quanh quẩn. Nghe tin dự báo thời tiết Tết này sáng nắng, chiều mưa, đêm rét đậm, mẹ càng hoang mang, không biết xoay sở thế nào nếu con sốt.

Mẹ lo không biết xoay sở như nào khi con ốm ngày Tết.

Song ký ức về bao mùa Tết đoàn viên và không khí gia đình ấm áp vẫn đong đầy. Sau này khôn lớn, Tết của trẻ có thể khác nhiều. Thế nhưng chắc chắn, mọi người mẹ đều muốn con hạnh phúc khi cảm nhận trọn vẹn dư vị ngày Tết cổ truyền đầu tiên trong đời.

Gỡ rối Tết đầu tiên cho người làm mẹ

Dưới góc nhìn của bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng - chuyên khoa Nhi, bệnh viện Nhi Đồng 2, bao suy nghĩ rối ren trở nên đơn giản hơn. Trước hết, mẹ hãy dựa vào sức khỏe của bé sát ngày về quê để quyết định. Nếu đủ khỏe mạnh, bé có thể di chuyển đường dài, nhưng nên chọn phương tiện thoải mái như xe gia đình, taxi, máy bay, xe khách giờ thấp điểm...

Trẻ sơ sinh hạn chế đi chúc Tết và cần cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Mẹ hãy lên sẵn lịch trình du xuân chỉn chu, chừa khoảng trống vài tiếng buổi trưa để con ngủ ngon. Phòng ở dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ nấm mốc... tránh cơ thể bé sốc với nơi mới. Cỗ Tết đủ đầy món ngon, song mẹ nên lưu ý ăn chín uống sôi đảm bảo sữa không lạ bụng bé.

Bé khỏe mạnh có thể cùng ba mẹ di chuyển đường dài.

Các bà mẹ lo xa nên mua sẵn các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, sổ mũi... Hành lý về quê bộn bề trăm món, mẹ đừng quên mang theo Hapacol hàm lượng paracetamol phù hợp với cân nặng con. Cụ thể, Hapacol 80 dành cho bé 5-8 kg, Hapacol 150 cho bé 10-15 kg hoặc Hapacol 250 cho trẻ 16-25 kg. Chẳng may ốm sốt ở nơi xa lạ, vị cam dịu ngọt quen thuộc có thể giúp con bớt mệt.

Chào đón thành viên của đại gia đình, ai cũng muốn cưng nựng nhưng mẹ lại lo sức đề kháng yếu ớt của con có thể nhiễm bệnh. Xoa dịu nỗi lo này, bác sĩ chia sẻ nên chuẩn bị gel rửa tay khô, dặn dò mọi người không thơm má bé. Ngoài ra, bố mẹ có thể nhắc khéo rằng con đang ngủ để tránh tiếp xúc nhiều người.

Không ai muốn con ốm dịp Tết, nhất là với những bé còn quá nhỏ, diễn tiến bệnh thường nhanh. Do đó, trẻ dưới 2 tháng tuổi sốt trên 38 độ C, hoặc 2-4 tháng sốt trên 38,5 độ C cần được hạ sốt bằng Hapacol và đi khám trong 24 giờ.

Bác sĩ Tưởng khuyên, mẹ hãy thẳng thắn san sẻ với bố và ông bà, đặt nhiệm vụ chăm con lên hàng đầu. Quan sát bé dịp này, cả nhà sẽ ngỡ ngàng khi con biết cười với hoa, vui với màu bao lì xì, bập bẹ những từ đầu tiên... dù chưa hiểu thế nào là Tết.