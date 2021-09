Go Jun Hee lên tiếng về cáo buộc bán dâm

Go Jun Hee phủ nhận việc cung cấp dịch vụ tình dục tại Burning Sun. Nữ diễn viên khẳng định đó chỉ là tin đồn được tung ra bởi những tài khoản ác ý.

Ngày 8/9, tờ Hankyung đưa tin nữ diễn viên Go Jun Hee đâm đơn kiện những người tung tin cô liên quan đến vụ bê bối Burning Sun. Theo Hankyung, trước đó, Go Jun Hee bị cho liên quan đến đường dây bán dâm của Seungri.

Go Jun Hee cho biết cô bắt đầu khởi kiện vào tháng 4/2020 đến tháng 8/2020. 32 người bình luận ác ý đã bị kiện. 30 người khác được cho là đã bị đưa ra xét xử hoặc nhận trừng phạt. Ngày 8/9, nữ diễn viên thông qua luật sư một lần nữa khởi kiện những người tung tin sai sự thật.

"Gần đây, thông tin sai lệch và các bài viết bôi nhọ Go Jun Hee được lan rộng một lần nữa. Chúng tôi đã hành động pháp lý để chống lại cư dân mạng bình luận ác ý và phát tán thông tin sai lệch rằng Go Jun Hee cung cấp dịch vụ mại dâm ở Burning Sun”, luật sư của Go Jun Hee thông báo.

Go Jun Hee phủ nhận cáo buộc bán dâm.

“Không đúng sự thật nhưng những tin đồn ác ý vẫn được lan truyền trên mạng với mục đích tăng lượt xem và gây nhiều đau đớn cho nữ diễn viên. Một lần nữa, chúng tôi thông báo những tin đồn gần đây về việc Go Jun Hee cung cấp dịch vụ tình dục tại Burning Sun là hoàn toàn sai sự thật", luật sư nhấn mạnh.

Luật sư nhận định việc lan truyền thông tin vô căn cứ bằng ngôn ngữ lăng mạ và quấy rối tình dục không chỉ làm tổn hại danh tiếng mà còn là hành vi tội phạm nghiêm trọng gây ra nỗi đau cho nạn nhân.

“Với tư cách đại diện pháp lý của nữ diễn viên Go Jun Hee, chúng tôi thông báo sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm khắc mà không có bất kỳ sự khoan hồng hoặc dàn xếp nào với những người làm tổn hại danh tiếng của cô ấy bằng cách tung tin đồn thất thiệt và sử dụng ngôn ngữ lạm dụng, quấy rối tình dục”, luật sư cho biết thêm.

Go Jun Hee sinh năm 1985, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 2003. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim She Was Pretty hay General Hospital 2.