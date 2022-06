Go Eun Ah vướng tin hẹn hò huấn luyện viên tennis

Nữ diễn viên Go Eun Ah tham gia buổi xem mặt cùng huấn luyện viên tennis Song Bang Ho. Cả hai từng vướng tin hẹn hò.

Ngày 19/6, News1 đưa tin nữ diễn viên Go Eun Ah tham dự buổi xem mặt cùng huấn luyện viên tennis Song Bang Ho trong chương trình I Don't Want To Diet. Cuộc gặp gỡ thu hút công chúng khi trên thực tế cả hai vướng tin hẹn hò vào tháng 5.

Tại chương trình, Go Eun Ah và Song Bang Ho tiết lộ họ biết đến tin đồn hẹn hò này.

"Tôi nghe nói tin hẹn hò của Go Eun Ah nổ ra, nhưng tôi tưởng đó là với người khác chứ không phải tôi", Song Bang Ho bày tỏ.

Trước chia sẻ của Song Bang Ho, Go Eun Ah cho biết cô cảm thấy có lỗi. "Tôi nghĩ mình đã gây thiệt hại cho anh ấy chỉ vì tôi nói đang học tennis", cô thừa nhận.

Tuy nhiên, Song Bang Ho thu hút sự chú ý của khán giả bằng câu trả lời tinh tế: "Không sao đâu, không phải mọi chuyện trở nên yên ắng rồi sao?".

Nữ diễn viên Go Eun Ah thừa nhận cô có để ý tới "bạn trai tin đồn" Song Bang Ho. Ảnh: Naver.

Go Eun Ah thừa nhận cô có để ý tới Song Bang Ho. Trên thực tế, buổi hẹn hò giữa cả hai được sắp xếp sau khi cô thường xuyên khen Bang Ho "dạy tốt", "ngầu" và "để lại nhiều thiện cảm".

Buổi gặp mặt giữa cả hai diễn ra trong êm đẹp. Đặc biệt, Go Eun Ah chủ động sắp xếp lịch hẹn với Song Bang Ho để tạo cơ hội phát triển mối quan hệ.

Nữ diễn viên chia sẻ với các thành viên của I Don't Want To Eat: "Tôi cảm thấy rất vui. Sau này tôi dự định tiếp tục học tennis, nên có khả năng tôi sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc tốt đẹp hơn".

Go Eun Ah tên thật là Bang Hyo Jin, sinh năm 1988. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm Quả táo vàng, Rainbow Romance, I Want to Live Roughly... Cô còn được công chúng biết đến dưới tư cách chị gái nam ca sĩ Mir (MBLAQ).