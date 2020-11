Giúp dân vùng tâm bão thoát cảnh 'màn trời, chiếu đất'

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Tư Nghĩa giúp gia đình ông Trần Văn Đô (ngụ tổ dân phố 2, thị trấn La Hà) dọn dẹp nhà bị sập, tốc mái do bão số 9 gây ra. "Trước muôn vàn khó khăn do bị thiệt hại nặng trong bão số 9, các cán bộ, chiến sĩ về đây giúp đỡ, vợ chồng chúng tôi cảm thấy được an ủi, ấm lòng", ông Đô nói.