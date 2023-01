Giúp bạn làm giả sổ đỏ để thế chấp ngân hàng

Nghe bạn nói làm ăn thua lỗ, Dương Văn Cường (41 tuổi) hứa giúp làm giả sổ đỏ để vay vốn ngân hàng. Sau đó, cả hai cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều 31/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Cường (41 tuổi, ở phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, tháng 1/2021, thông qua bạn gái, Cường quen biết Võ Văn Ngà (50 tuổi, ở tỉnh An Giang). Đến khoảng tháng 4/2021, Ngà nói với Cường về việc làm ăn bị thua lỗ, đang nợ ngân hàng.

Cường nhận giúp ông Ngà làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để thế chấp vay tiền. Khoảng 2 tháng sau, Cường cho Ngà biết GCNQSDĐ giả đã làm xong và yêu cầu đưa 10 triệu đồng.

Cường sau đó liên lạc với nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại An Giang đến gặp Ngà để thẩm định tài sản thế chấp, làm thủ tục vay vốn. Ngày 9/9/2021, Ngà cùng vợ đến ngân hàng ký hợp đồng vay vốn với số tiền 400 triệu đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, Văn phòng công chứng phát hiện GCNQSDĐ của Ngà là giả nên báo Công an TP Long Xuyên. Qua điều tra, ngày 5/12/2022, Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngà.

Cường sau đó cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.