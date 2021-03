Giun đũa chui vào ổ bụng qua lỗ thủng ruột non

Khi nội soi ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có lỗ thủng ở túi thừa ruột non khiến giun đũa dài 25 cm chui qua.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhi H.V.H. (nam, 13 tuổi, trú tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội kèm nôn mửa, sốt cao.

Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể và được chỉ định cấp cứu bằng phương pháp nội soi ổ bụng.

Trong quá trình phẫu thuật kéo dài 2 giờ, các bác sĩ phát hiện lỗ thủng ở túi thừa của ruột non kèm một con giun đũa dài 25 cm, còn sống. Kíp mổ đã gắp con giun ra khỏi bụng bệnh nhi, cắt đoạn ruột non có túi thừa và tái lập lưu thông ruột non.

Trường hợp bệnh nhi bị ký sinh trùng đường ruột chui qua thành ruột vào ổ bụng khá hiếm gặp. Ảnh minh họa: ZMA.

Quá trình hậu phẫu cũng diễn ra thuận lợi, bệnh nhi H. được uống thuốc xổ giun và có thể xuất viện sau mổ một tuần.

Theo bác sĩ Dương Quốc Trung, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, trường hợp viêm thủng túi thừa của ruột non khá phổ biến. Tuy nhiên, việc ký sinh trùng đường ruột chui qua thành ruột vào trong ổ bụng như trường hợp bé H. rất hiếm gặp.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân nên thường xuyên tẩy giun định kỳ 6 tháng cho trẻ và các thành viên trong gia đình cùng thời điểm để tránh lây nhiễm trứng giun.